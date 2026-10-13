ANSES activa esta semana el pago de las asignaciones: quiénes cobran a partir de l14 de octubre

El organismo continúa con los pagos de octubre para titulares de Prenatal y Maternidad. Consultá los montos actualizados y las fechas según el DNI.

ANSES continúa en octubre con el pago de las asignaciones por Prenatal y Maternidad, con fechas de acreditación organizadas según la prestación y la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará esta semana con el calendario de pagos de octubre de 2026 , que incluye a titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. Las acreditaciones comenzarán el miércoles 14 de octubre y se distribuirán de acuerdo con el cronograma establecido para cada prestación.

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En paralelo, las asignaciones reciben una actualización del 1,66% por movilidad durante octubre. Los beneficiarios pueden consultar los importes correspondientes a su situación familiar y verificar cuándo tendrán disponible el dinero mediante los canales oficiales del organismo previsional.

La Asignación por Prenatal está destinada a trabajadoras registradas, personas que cobran una prestación por desempleo y otros grupos contemplados por la normativa, siempre que cumplan las condiciones de acceso. El beneficio se abona durante el embarazo y su importe depende de los ingresos del grupo familiar y de la categoría que corresponda.

En octubre de 2026, las asignaciones familiares reciben un aumento del 1,66% , de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual. El monto que percibe cada titular puede variar según los ingresos declarados y los topes vigentes para acceder a las prestaciones del sistema de asignaciones familiares.

Para conocer el valor específico, es importante revisar la liquidación individual y comprobar que los datos del grupo familiar estén actualizados. ANSES publica la información sobre los aumentos y las condiciones de cobro en su sitio oficial, donde también se pueden consultar los requisitos aplicables a cada beneficio.

Asignación por Maternidad de ANSES en octubre

La Asignación por Maternidad está dirigida a trabajadoras comprendidas en el régimen correspondiente durante la licencia legal por maternidad. A diferencia de otras asignaciones familiares, su liquidación se vincula con la remuneración que corresponde durante ese período, de acuerdo con las condiciones establecidas para el beneficio.

El calendario de octubre contempla pagos para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre. Esto significa que no se aplica una única fecha de acreditación para todas las titulares, sino un período de pago definido por el organismo para esta prestación.

Quienes estén próximas a iniciar la licencia o ya hayan presentado la documentación deben revisar el estado del trámite y los datos registrados ante ANSES. También conviene verificar que el empleador haya informado correctamente la situación laboral, ya que la liquidación depende del cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes.

Cuándo cobro las asignaciones de ANSES en octubre 2026

El cronograma de octubre establece fechas diferenciadas según el tipo de prestación. Para la Asignación por Prenatal, los pagos comienzan el miércoles 14 de octubre y se organizan en grupos de dos terminaciones de DNI por jornada.

Las fechas previstas para Prenatal son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago se extiende del 14 de octubre al 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al calendario oficial de ANSES o acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.