ANSES puso en marcha el Domicilio Electrónico: claves y quiénes pueden tramitarlo

Las comunicaciones tendrán validez legal y podrán consultarse durante todo el año desde la plataforma oficial del organismo.

ANSES habilitó un canal digital para recibir notificaciones oficiales. La adhesión es voluntaria y está disponible desde los 16 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva herramienta para recibir comunicaciones vinculadas con sus prestaciones y trámites sin depender del correo postal. El sistema permite consultar notificaciones oficiales desde una plataforma digital y busca agilizar el intercambio entre el organismo y los titulares.

La medida alcanza a quienes tramitan o cobran prestaciones de la Seguridad Social y quieran aprovechar esta vía de comunicación. La adhesión no es obligatoria , pero hay una cuestión importante para quienes decidan activarla: las notificaciones van a tener validez legal y los plazos administrativos podrán empezar a correr aunque no se haya recibido un aviso por correo electrónico.

El nuevo servicio se llama Domicilio Electrónico de la Seguridad Social y consiste en un espacio digital personal para recibir notificaciones relacionadas con los trámites y las prestaciones que gestiona ANSES. La plataforma funciona dentro de Mi ANSES y cuenta con una sección para consultar los mensajes enviados por el organismo.

La herramienta fue creada a través de la Resolución 262/2026, firmada el 31 de agosto y publicada al día siguiente. Según la norma, las comunicaciones que se envíen por esta vía serán válidas dentro de los procedimientos administrativos vinculados con los servicios de la Seguridad Social.

Para habilitarlo, los interesados deben entrar a Mi ANSES desde la página web oficial o la aplicación móvil, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Después, tienen que acceder a la opción “Domicilio y Datos de Contacto” , seleccionar el apartado correspondiente al domicilio electrónico y aceptar los términos y condiciones.

El sistema está pensado para concentrar en un solo lugar las comunicaciones administrativas, los requerimientos y las resoluciones relacionadas con los trámites. De esta manera, quienes se adhieran van a poder consultar los avisos desde internet, sin necesidad de esperar una notificación física en su domicilio.

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¿Es obligatorio u opcional adherirse al nuevo domicilio virtual?

La adhesión al Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es voluntaria. La Resolución 262/2026 establece que pueden constituirlo todas las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. No fija una obligación general para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones ni otros beneficiarios.

Quienes decidan activarlo deben tener en cuenta que no se trata solamente de una casilla para recibir avisos. La normativa establece que el domicilio digital tendrá los mismos efectos administrativos que un domicilio constituido. Las comunicaciones que lleguen a Mi Buzón pueden generar consecuencias legales y plazos que deberán respetarse.

Quienes elijan esta modalidad tendrán que revisar frecuentemente la plataforma y prestar atención a las fechas indicadas en cada aviso, especialmente cuando se trate de requerimientos administrativos o resoluciones que contemplen plazos para responder o presentar un recurso.

Qué trámites y resoluciones se notificarán por la plataforma

El alcance del domicilio electrónico incluye las comunicaciones vinculadas con los procedimientos administrativos de ANSES. El artículo 4 de la Resolución 262/2026 detalla qué tipos de documentos podrán enviarse por este canal. Entre ellos encontramos:

notificaciones y comunicaciones oficiales

presentaciones y requerimientos

citaciones y liquidaciones

resoluciones administrativas

intimaciones y emplazamientos

avisos, anuncios y comunicados relacionados con el organismo

Cada comunicación deberá identificar el acto administrativo y consignar, cuando corresponda, la fecha de emisión, el tipo y número del documento, el asunto, el área que lo emitió, los datos del funcionario firmante y el número de expediente. También deberá incluir el contenido completo del acto o adjuntar el archivo que corresponda.

La plataforma estará disponible las 24 horas, durante todo el año. La resolución también permite que los usuarios acepten voluntariamente, desde Mi Buzón, notificaciones de actos emitidos antes de haber constituido su domicilio electrónico. En ese caso, la comunicación se considerará perfeccionada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la aceptación.