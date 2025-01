Archivos OVNI: un congresista republicano reveló tener datos sobre naves extraterrestres bajo el mar

Hasta ahora no se han presentado pruebas de vida inteligente fuera de la Tierra.

El congresista republicano Tim Burchett generó polémica esta semana al declarar en una entrevista que un almirante, cuyo nombre no reveló, l e habló sobre una presunta nave extraterrestre que se desplaza a velocidades asombrosas bajo el agua.

"Me dijeron que algo se mueve a cientos de kilómetros por hora bajo el agua y que es tan grande como un campo de fútbol", comentó Burchett en una charla con Matt Gaetz, excongresista republicano y ahora presentador en el canal conservador One America News. Según Burchett, este caso fue documentado, aunque no ofreció pruebas adicionales.