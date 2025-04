El legado del papa Francisco: las encíclicas del Pontífice para reformar la Iglesia Católica

En el texto, el Papa recuerda que la fe no es una cadenita colgada al cuello ni un rezo automático sino que es un acto que se practica de manera constante. La fe - explicaba Francisco - no se opone a la razón, sino que la acompaña y la completa. Una visión que buscó luchar con tiempos de caída de fieles y un mayor escepticismos hacía la mayoría de las religiones.

La primer encíclica del papa Francisco vio la luz poco más de 3 meses después de asumir su rol al frente de la Iglesia Católica.

La encíclica también plantea la idea de un Dios cercano y personal, no lejano y extraño, uno de los tantos anhelos de Francisco durante su papado: el de conseguir una Iglesia - y una fe - cercana a sus fieles.

De qué habla Laudato Si', la encíclica más conocida del papa Francisco

Quizás el texto más conocido del papa Franciso fue Laudato Si', su segunda encíclica firmada el 24 de mayo de 2015. La misma se centra, puntualmente, en la necesidad de cuidar el planeta, "la casa común" como bautizó el Papa.

“Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho”, aseguró Francisco en el comienzo de su encíclicla.

Entre otros problemas, el texto pone el foco sobre la producción de "cientos de millones de toneladas de residuos por año", "el calentamiento global" y la "lentitud" con la que la política y la empresa reaccionan a los desafíos actuales.

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”, se preguntó el Papa en el cuarto capítulo del texto de 192 páginas.

Laudato Si' es considerado todo un manifiesto ecologista por parte del representante de la Iglesia Católica y es un texto que, a casi 10 años de su publicación, mantiene su vigencia.

De qué habla Fratelli tutti, la tercera encíclica del papa FRANCISCO

En la tercera de sus cartas, el argentino volcó otra de sus grandes preocupaciones: la fraternidad entre todos los habitantes de este mundo. Allí, el papa Francisco defendió esta idea de convivencia como la única salida a los conflictos contemporáneos en una época que, finalmente, vio un renacimiento de distintos conflictos armados en el planeta, tales como la guerra entre Ucrania y Rusia o el conflicto en Franja de Gaza, sobre el que el argentino se expresó en reiteradas ocasiones.

"Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el 'divide y reinarás'", analizó el jesuita.

El texto vio la luz el 3 de octubre de 2023 y buscó esparcir la idea de un mundo mas equitativo y solidario, donde prevalezca el ideal de justicia social, al que en reiteradas ocasiones adhirió Francisco. "No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones: no sólo el actual sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida", aseguró.

Por último, en el cierre de la carta, el argentino reforzó su idea de una Iglesia más receptiva y sentenció: "La Iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es madre".

De qué habla Dilexit nos, la última encíclica del papa Francisco

La última de las encíclicas que escribió Francisco sobre su papado bautizada como Dilexit nos (Él nos amó). La carta fue publicada el 24 de octubre de 2024 y se enfoca principalmente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el amor divino.

"Necesitamos recuperar la importancia del corazón en un mundo consumista", aseguró el argentino. Durante todo el texto, busca revindicar Jesús como símbolo de compasión y sanación espiritual de un mundo perturbado, hoy, por las guerras, las desigualdades, y el consumismo y tecnologías desbocados.

La fe en Jesús, el último texto de Francisco.

"Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Sólo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas", detalló.

Así, en su última carta, el Papa buscó renovar el mensaje ético cristiano, restaurar la fe sobre la religión católica y expandir el legado de Jesús.