Nuevo apoyo de EEUU a Argentina: "Está logrando avances reales en el cumplimiento de los parámetros financieros"

En línea con estos comentarios, explicó que Argentina se merece el apoyo del FMI, pero este no es el caso de todos los países. “Pero no todos los países lo merecen. El FMI debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. Y, a veces, el FMI debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas", sentenció.

El apoyo de Bessent no se quedó solo en las palabras. El pasado martes, el funcionario estadounidense aseguró ante inversores que la Casa Blanca estaba dispuesta a otorgarle al gobierno de Milei una línea directa de crédito en caso de que hubiera un shock internacional, en medio de un clima tenso por los aranceles recíprocos que impuso Trump. Los fondos provenir Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de EEUU llegó a la Argentina para reunirse con Javier Milei

No es la primera vez que la gestión del presidente Donald Trump expresa su apoyo al gobierno argentino. La visita al país del secretario del Tesoro estadounidense fue una muestra más de este “fuerte respaldo” a las políticas económicas que lleva adelante el gabinete del libertario.

El pasado lunes, el secretario del Tesoro estadounidense y Milei se reunieron en un encuentro en el que Bessent elogió el avance del plan económico luego de la salida del cepo y de acuerdo con el FMI y resaltó las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio en el medio de la guerra de aranceles desatada por Trump.

Según un comunicado difundido por el Tesoro de EEUU, Bessent "reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del Presidente Milei y lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos". Además, indica que felicitó al Presidente por las "recientes y exitosas" negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Declaración conjunta del Presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada.

El texto también indica que Bessent reiteró la confianza de EEUU en Milei "para continuar impulsando el positivo impulso económico de Argentina" y transmitió que Argentina "puede lograr un futuro brillante para su población mediante políticas económicas que brinden estabilidad y crecimiento a los trabajadores del país y a las dinámicas empresas del sector privado".

Durante su fugaz viaje, el funcionario de Trump mantuvo un encuentro con el primer mandatario y visitó al ministro de Economía y a miembros de su equipo. Milei y Bessent también grabaron una declaración conjunta. Más tarde, el estadounidense brindará una entrevista periodística y dejará el país alrededor de las 19.

Por su parte, finalizado el encuentro en la Rosada, Milei se cruzó hacia el Ministerio de Economía para analizar junto al equipo económico los resultados en los mercados y en el comportamiento del dólar tras la primera jornada sin cepo.