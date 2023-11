Atención viajeros: en estos países no funcionan las llamadas de WhatsApp

Si llegás a viajar a uno de los destinos que no utilizan la app, tenés que tener en cuenta que WhatsApp no estará disponible pese a la conexión que tenga tu teléfono móvil.

Desde la página oficial de WhatsApp comunicaron que "Desafortunadamente, no podemos ofrecer la función de llamadas WhatsApp en todo el mundo debido a las regulaciones locales de algunos países. Si estás en un país donde el servicio no está disponible, no podrás recibir ni hacer una WhatsApp. Por esta razón, aunque estés en un país que sí disponga del servicio, no podrás llamar a personas en países que no dispongan del mismo."