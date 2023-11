WhatsApp: qué es el "Modo azul" y cómo activarlo

En primer lugar, es esencial que hagas una copia de seguridad de tus datos en WhatsApp. Este paso es fundamental en caso de que no estés satisfecho con la experiencia de usar WhatsApp Plus V17.53 , ya que vas a poder volver a tu versión anterior sin perder tus conversaciones y archivos.

Una vez que la hayas hecho, deberás desinstalar la aplicación de WhatsApp y asegurarte de que no queden archivos residuales con ese nombre en tu dispositivo . Esto es importante tenerlo en cuenta para evitar conflictos entre las dos versiones de la aplicación.

whatsapp-portada.png

Después vas a tener que descargar WhatsApp Plus V17.53. Podés hacerlo visitando un enlace específico para conseguir el archivo APK de esta versión modificada. Es fundamental otorgar los permisos necesarios en tu smartphone para poder instalar aplicaciones de terceros, dado que WhatsApp Plus no está en la tienda de aplicaciones oficial.

Una vez que lo hayas instalado WhatsApp Plus V17.53, lo que podés hacer es configurar la aplicación proporcionando tu número de teléfono, código de verificación, nombre y foto de perfil. Con estos pasos completados, ya vas a estar listo para empezar a usar esta versión modificada de WhatsApp.

whatsapp-fotaza.png

¿Qué ventajas tiene el "Modo azul" de WhatsApp?

El llamado "Modo azul" de WhatsApp Plus V17.53 te brinda diversas ventajas, como la capacidad de conservar los estados de tus contactos incluso después de que hayan pasado las 24 horas, descargar estos estados y aprovechar otras características adicionales.

En resumen, lo que este truco te permite hacer es experimentar WhatsApp de una manera diferente y enriquecedora. Sin embargo, es importante recordar que el uso de versiones modificadas de WhatsApp puede generar riesgos a la propia seguridad de la plataforma, como también violar los términos de servicio de la plataforma, por lo que se debe tener precaución al utilizar estas aplicaciones.