Cambios en PAMI: cuáles son los 2 requisitos para retirar medicamentos en farmacias

El organismo avanza con la digitalización de la entrega de medicamentos. Los afiliados deben presentar la documentación correspondiente y contar con una receta válida para retirar sus remedios.

PAMI avanza con la digitalización de la entrega de medicamentos y mantiene como requisitos básicos la identificación del afiliado y una receta médica válida.

El PAMI incorporó cambios en el sistema de dispensa de medicamentos para avanzar hacia un procedimiento digital que simplifique los trámites en las farmacias. La medida se enmarca en la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, que establece mecanismos electrónicos para registrar las entregas y reemplazar los troqueles físicos utilizados hasta ahora en los procesos administrativos.

Para los jubilados y pensionados afiliados, es importante conocer qué documentación deben llevar y cómo funciona la receta médica. Los dos requisitos centrales para retirar medicamentos son acreditar la identidad del afiliado y contar con una receta válida . Además, las farmacias deberán registrar digitalmente la entrega y verificar los datos correspondientes, de acuerdo con la implementación del nuevo sistema.

El primer requisito es presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona afiliada. También se debe contar con la credencial de PAMI en alguno de sus formatos vigentes. Estos documentos permiten comprobar la identidad del beneficiario y verificar su afiliación al organismo.

El segundo requisito es tener una receta médica válida , que puede ser electrónica o manual, según el tipo de medicamento y las condiciones de prescripción.

PAMI utiliza la receta electrónica como modalidad habitual para los tratamientos ambulatorios, por lo que el profesional puede enviarla directamente al sistema de la farmacia sin que el paciente tenga que llevar una copia impresa.

En determinadas situaciones, como la entrega de medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros tratamientos especiales, pueden exigirse condiciones adicionales, incluida la presentación de la receta impresa y firmada.

Por eso, antes de acudir a la farmacia, conviene confirmar con el médico o con PAMI qué documentación corresponde para cada tratamiento.

Qué cambia con el nuevo sistema digital de medicamentos

La Resolución 638/2026 establece mecanismos digitales para validar y registrar la entrega de medicamentos en las farmacias. El objetivo es reemplazar progresivamente el uso de troqueles físicos por registros electrónicos vinculados con las recetas.

Con el nuevo esquema, las farmacias deberán incorporar los datos de la persona que retira el medicamento y conservar la información asociada a la operación. El registro digital permitirá mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar los controles administrativos, además de reducir la manipulación de documentación en papel.

La normativa también contempla el uso ampliado de tokens digitales como mecanismo de identificación y validación. Estas herramientas pueden permitir que una persona acredite su identidad mediante credenciales electrónicas y, cuando el sistema habilitado lo permita, autorice a otra persona para retirar los medicamentos en su nombre. La implementación requiere adaptar los sistemas informáticos y operativos de los establecimientos.

Cómo funciona la receta electrónica de PAMI

La receta electrónica es emitida por el médico de cabecera o el especialista y queda disponible en el sistema. Para acceder a los medicamentos, el afiliado puede acercarse a una farmacia de la red PAMI con su DNI y credencial, sin necesidad de llevar una copia impresa de la receta en los casos en que el sistema digital sea suficiente.

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde su fecha de emisión. Para los tratamientos crónicos, el profesional debe generar una receta nueva para cada período mensual, aunque puede emitir recetas con fechas de inicio posteriores para facilitar la continuidad del tratamiento.

También se aceptan recetas manuales de color celeste, siempre que estén debidamente activadas. Las recetas celestes que no cumplan con esa condición no son válidas para retirar medicamentos. Los afiliados pueden consultar su estado mediante el validador disponible en el sitio oficial de PAMI.

Quién puede retirar los medicamentos en la farmacia

El retiro no tiene que realizarlo necesariamente el titular de la afiliación. Según la información oficial de PAMI, un familiar o una persona autorizada también puede gestionar la entrega, siempre que presente la documentación requerida y cumpla con los mecanismos de validación que correspondan.

En estos casos, la farmacia deberá verificar los datos de la persona que realiza el retiro y registrar la operación. Si se utiliza un mecanismo de autorización digital, es importante comprobar que esté habilitado y que la farmacia pueda validarlo antes de iniciar el trámite.

Para evitar demoras, se recomienda consultar previamente si el medicamento requiere receta impresa, si la prescripción continúa vigente y qué documentación debe presentar quien acuda a buscarlo. Las condiciones pueden variar según el tratamiento, por lo que no todos los medicamentos siguen exactamente el mismo procedimiento.