Caso Loan: el falso agente que fingió ser de la CIA y entorpeció la causa pertenece a la ONG de Tim Ballard

La investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes sumó un nuevo y alarmante episodio, ya que uno de los imputados por entorpecer el caso, Nicolás Gabriel Soria , conocido como “El Americano” , integró la cuestionada organización Operation Underground Railroad (OUR) , cuyo creador, Tim Ballard , enfrenta acusaciones por abuso sexual, trata y fraude .

Según señalaron fuentes judiciales, durante su estadía, se desplazó en vehículos de alta gama y contó con custodia de la Policía Federal. Ingresó sin restricciones a juzgados de Goya y otras oficinas públicas, lo que le permitió insertarse en la causa. Según la investigación judicial, Soria buscó impedir testimonios espontáneos, interfirió en las acciones de Prefectura Naval y extorsionó a testigos.

Loan Peña.jpg Loan Peña lleva más de un año desaparecido. La Voz

La decisión de la Justicia

Por estos hechos, la Justicia lo imputó por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron que permanezca detenido.

En su dictamen, los magistrados señalaron que el acusado “habría intentado direccionar el actuar de Laudelina Peña, Camila Núñez y Macarena Peña y puntualmente de los menores de edad involucrados, efectuando acciones para captar la voluntad de aquéllos y así poder manejar eventuales declaraciones, para lo cual, utilizarían supuestas propuestas de viajes, demostraciones de afecto, etc.”

Los jueces también advirtieron que el imputado operaba como parte de un “grupo de personas con roles establecidos y funciones asignadas para desplegar diferentes acciones de manera coordinada, para frustrar, entorpecer y/o alterar el curso de la investigación sobre la sustracción y/u ocultamiento de un menor”.

El abogado Juan Pablo Gallego, representante de la familia de Loan, relacionó directamente a Soria con la desaparición: “El Americano, que resultó ser un argentino, supuestamente venía del FBI a ayudar a esclarecer la desaparición de Loan, pero llegó antes que desaparezca Loan. Y también se lo vio en la zona de los hechos. Entonces, aquí se han dejado pasar muchas cosas”, advirtió en declaraciones televisivas.

En su despliegue, Soria actuó junto a otras ocho personas que dijeron pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy, aunque el propio abuelo de Lucio negó que esos individuos tuvieran alguna relación con la entidad. Además, intentó involucrar a narcotraficantes de Goya como autores intelectuales del caso, habría entregado drogas a uno de los detenidos para sustentar esa teoría y trató de frenar un operativo judicial argumentando falsamente que actuaba en nombre de la CIA.

El vínculo con Tim Ballard

Sobre su vínculo con OUR, testigos recordaron que utilizaba remeras con las siglas de esa ONG. Aseguraba integrar la organización liderada por Tim Ballard, que fue conocida por difundir acciones contra redes de trata, aunque luego fue objeto de múltiples denuncias. En 2023, una investigación interna de la misma entidad lo expulsó al descubrir acusaciones por acoso sexual, tráfico humano y explotación.

tim ballard Gentileza: The Salt Lake Tribune

Ballard, además, fue señalado por presentar misiones de rescate como reales sin que pudieran ser verificadas. Algunas de esas supuestas operaciones incluso inspiraron la película Sonidos de Libertad, que OUR utilizó como campaña de recaudación de fondos. Las donaciones, sin embargo, financiaron operativos que jamás ocurrieron, según revelaron los informes que motivaron su salida de la ONG.

En medio de este escándalo internacional, la aparición de Soria en el caso Loan volvió a poner bajo la lupa las prácticas de estas organizaciones, que en lugar de colaborar, entorpecieron una causa ya atravesada por irregularidades, sospechas y dolor.

Viviana Canosa reveló que Tim Ballard tiene datos sobre la desaparición de Loan

Viviana Canosa sorprendió al revelar en su programa que se reunió con Timothy Ballard, el exagente estadounidense que inspiró la película Sonido de libertad, y que éste le aseguró tener información clave sobre Loan Peña.

La periodista denunció públicamente que Ballard no recibió ningún tipo de colaboración por parte del Gobierno argentino, y expresó su indignación ante la falta de acción de las autoridades. “Me contó todo. Me dijo que nadie del Gobierno lo ayudó. Ni Patricia Bullrich, quien me decepcionó”, sostuvo al aire.

Canosa explicó que fue él quien se contactó con ella para compartir su intención de colaborar en el caso de Loan. Sin embargo, según relató, encontró un escenario de indiferencia total.

“El Gobierno no lo ayudó. Al Gobierno no le importa nada. Solo las criptomonedas”, acusó la conductora. Además, señaló a la ministra de Seguridad como una de las grandes decepciones, al considerar que no intervino cuando podría haberlo hecho.