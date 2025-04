Lizy Tagliani se quebró en vivo: entre lágrimas, negó las acusaciones de Viviana Canosa

" Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar ", comenzó diciendo Tagliani, con la voz quebrada. Agradeció el apoyo de sus amigos y compañeros, y destacó la importancia de su familia y su apellido. " Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí ", afirmó.

Tagliani negó ser un personaje y aseguró que su personalidad en pantalla es genuina. "La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así", afirmó. " Si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así ".

Concluyó su descargo entre lágrimas, agradeciendo el apoyo y considerando a "La Peña de Morfi" como su familia. "No quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia", finalizó.