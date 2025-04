Caso Loan: sus padres renovaron el pedido de justicia con un desgarrador mensaje

A casi un año de su desaparición, la familia de Loan difundió un comunicado y pidió no desviar el foco: "Nuestra única prioridad es encontrarlo con vida".

En las últimas horas, los padres del niño, María Noguera y José Peña , difundieron un nuevo mensaje a través de sus abogados. Conmovidos y desesperados, reafirmaron que no pierden la fe de reencontrarse con su hijo.

A través de un comunicado, los nuevos letrados expresaron el sentir de los padres del niño. “Loan sigue desaparecido. No hay dolor más profundo ni desesperación más intensa que la que atraviesa una familia que no sabe dónde está su hijo” , afirmaron en el documento.

También remarcaron que, más allá del paso del tiempo, la prioridad de la familia sigue siendo la misma: encontrar a Loan con vida: “Nuestra única prioridad sigue siendo encontrarlo con vida y traerlo a casa. La Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”, agregaron.

El mensaje no solo refleja la angustia que atraviesan hace más de 300 días, sino que también busca sostener la memoria del caso en la sociedad. Piden que no se olvide el rostro de Loan, y que la causa no quede sumida en el silencio o en la indiferencia.

Un nuevo enfoque para preservar la investigación

El cambio de abogados también implicó una nueva postura pública: el silencio como medida de protección para el avance de la causa. Así lo indicaron Sánchez y Russo Cornara en el texto que difundieron tras asumir la representación de la familia.

“Rechazamos con firmeza los ataques, especulaciones, acusaciones infundadas o versiones fantasiosas que desvían el foco de lo verdaderamente importante: buscar a Loan”, señalaron, marcando un cambio de tono con respecto a etapas anteriores del caso.

Los abogados explicaron que, por el momento, ni ellos ni los padres del niño realizarán declaraciones públicas. “Este comunicado busca proteger la intimidad de la familia y mantener el respeto que el caso merece”, concluyeron, dejando claro que el silencio no es resignación, sino una estrategia para avanzar en la búsqueda de justicia.