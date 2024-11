Caso María Cash: la reveladora conversación del camionero acusado con su hermano

En un principio, su hermano le pregunta sobre si está al tanto de la reapertura de la investigación, a lo que el camionero realiza un paralelismo con el caso de Loan Peña:

David Romero: ¿Qué hacés?

Héctor Romero: Estoy yendo hasta Gasnor, ¿por qué?

D.R.: No… ¿Ha visto el quilombo otra vez ese de la hija de puta, esa que se ha perdido?

H.R.: No… ¿A dónde ha salido?

D.R.: En el diario de ayer dice que ha salido con la foto tuya y todo.

H.R.: ¿Foto mía?

D.R.: Sí... Si el gordo me ha llamado ayer (Miguel Segura, empleador de ambos) como a las once, doce para decirme eso... Yo no te he querido llamar ayer para no romperte las bolas, parece que van a volver a llamar a declarar.

H.R.: Yo estaba pensando eso, porque hoy día es 8 de julio, el 8 de julio ha sido que yo le, la había levantado supuestamente a esa.

D.R.: Ah.

H.R.: Yo nunca sé si será esa o no...

D.R.: Y vos tenés que esperar... Es mi opinión, vos tenés que declarar lo mismo que has declarado, si lo mismo (se interponen las voces, no se entiende), acordarse todo y tratar de acordarte todo y estar tranquilo.

H.R.: Sí, no, más vale... sí, yo no tengo nada que ver.

D.R.: Claro.

H.R.: Y ahora con el quilombo del chiquito ese (NdR: se refieren a Loan Peña), por eso estaba pensando yo que iban a empezar a romper.

D.R.: Por eso ha vuelto a salir, pues. Por eso han vuelto a romper las bolas.

H.R.: Sí.

D.R.: Ya han pasado 13 años.

H.R.: Ah.

D.R.: Vos lo que has dicho esa vuelta y nada más de eso, no te explayes más.

H.R.: No, aparte no tengo nada que cambiar, si eso es todo lo que...

D.R.: No, ¿qué vas a cambiar? No, en 13 años qué vas a cambiar. Te van a decir entonces este andado con algo raro, ¿me entendés?

H.R.: Claro... sí, sí.

D.R.: Por eso, el Gordo te iba a llamar ayer y para no joderte me ha llamado a mí.

H.R.: Ah.

D.R.: Y esta mañana, me has hablado con Romero, no digo yo, no lo iba a llamar ayer que estaba con las hijas, todo tranquilo comiendo ahí, las pelotas, aparte tampoco es... que sí te van a citar.

H.R.: Y qué raro que ha salido la foto mía, pero no puede salir la foto, ¿qué no?

D.R.: No sé cómo sabrá ser, dice como vos sos la última persona supuestamente que la ha visto.

H.R.: Sí... Y bueno, pero yo nunca he dicho que era ella, que la he visto.

D.R.: Vos has alzado a una que estaba haciendo dedo y a la mierda.

H.R.: Para sacar una foto de alguien, yo ni siquiera estoy ni imputado por, por lo menos es lo que más ha dicho el juez, usted no está imputado, usted ha, ha prestado una declaración informativa, no más.

En otro fragmento, ambos discuten sobre la búsqueda de un abogado, la cual el camionero considera innecesaria, puesto que, según él, no ha ''hecho nada'':

D.R.: Claro... Y bueno ahí, ahí nomás tenés que ir lo mismo nada más, ya porque esta mañana, vos has visto como son de puteros, yo por eso les doy poca bola, llega la Taguada dice, lo que tiene que hacer Romero es buscar un buen abogado, y ¿por qué va a buscar abogado?

H.R.: ¿Para qué buscar abogado, si yo no he hecho nada, pues?

D.R.: Primero y principal, él no está preso, no está acusado de nada, a él lo van a llamar y si lo vuelven a llamar para que vuelva a declarar y...

H.R.: Sí.

D.R.: Tiene que declarar lo mismo que declaró esa vuelta, vos tenés que estar tranquilo, no tenés que hacerte ninguna mala sangre.

H.R.: Y sí.

D.R.: Y más con el problema que tenés vos.

H.R.: Sí, 50 mil problemas, mirá vos.

(...)

H.R.: Pero no sé ya qué mierda hacen, ahora con este quilombo ya otra vez.

D.R.: Pero vos tenés que estar tranquilo con el quilombo este, la cosa...

H.R.: No, no más vale, si yo estoy tranquilo, si yo no...

D.R.: Vos primero fija el tema de salud.

(...)

D.R.: Para eso te llamaba, vos tranquilo nomás.

H.R.: Bueno, meta.

D.R.: Tranquilo, primero pecha el tema de la salud que lo otro es... Vos vas a decir lo mismo si te citan.

H.R.: Y sí, más vale.

D.R.: Más de eso no va a pasar.

H.R.: Si.

D.R.: Y vos cuando vas hablá con algún abogado que vos conozcas, che, ¿por qué está la foto mía en el diario? A ver si es correcto que el diario la saque.

H.R.: Claro, por eso digo qué raro porque yo ni siquiera estoy imputado en el tema ese.

D.R.: No pues.

H.R.: Por lo menos eso es lo que me han dicho cuando me han citado a declarar a la ciudad judicial.

D.R.: Es que si vos estarías imputado ya capaz que te habrían dicho ''usted no puede retirarse de su jurisdicción a ningún lado''.

H.R.: Claro, ya vamos a ver qué mierda hacen.

(Audio transcripto por Infobae).

Caso María Cash: los puntos detrás de la detención del camionero

La primera de ellas es que en un comienzo Romero dijo que subió a su camión a Cash en la rotonda de Torzalito, pero se supo que en realidad fue metros más adelante.

Se suma además el segundo punto donde los investigadores sostienen que el chofer cambió en reiteradas oportunidades la versión de sus declaraciones, desde el primero momento del inicio de la búsqueda, en julio de 2011.

La tercera está ligada a que Romero dijo que nunca le pudo ver la cara a Cash porque su pelo le cubría el rostro, algo contradictoria debido a que otros testigos manifestaron haberla visto con el cabello atado.

Otro de los puntos es que en uno de sus testimonios el camionero aseguró que demora tres horas en trasladar mercadería de Güemes a Joaquín V. González y al regresar tarda menos ya que el camión está vacío.

Lo curioso es que aquel 8 de julio, cuando desapareció Cash, los registros de antenas telefónicas muestran que Romero salió a las 21.00 de Joaquín V. Gonzaléz, pero él indicó que lo hizo a las 22.00.

Por último, se cree que un mes después del femicidio el camionero regresó hasta el lugar. Esto se debe porque, una vez más, las antenas lo ubicaron en dicho sector durante una hora y media.