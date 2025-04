Ricardo Quintela lleva a las provincias su línea "Federales" para diferenciarse de la conducción nacional del PJ

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , no se quedó de brazos cruzados tras haber quedado afuera de la competencia por la presidencia del PJ Nacional y arma en todo el país la corriente "Federales" , que ya tiene presencia en el sur y en el norte. Este martes, la vicegobernadora Teresita Madera estuvo en Tucumán, en donde encabezó un acto, del que participaron dirigentes tucumanos que no comulgan con el alineamiento del gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada. "Federales va asentándose en Tucumán sin ánimo de criticar a nadie pero sí de mostrar una alternativa diferente, creo que es el camino correcto para que el peronismo también empiece a crecer", sostuvo la vicegobernadora.

En rigor, por consultas de Ámbito, desde el espacio señalaron que buscan ganar visibilidad, una idea que comenzó a ganar peso desde que Quintela, por cuestiones de forma, se quedó afuera de la interna con Cristina de Kirchner por la conducción partidaria. "No son pocos los compañeros que respetan a la expresidenta de la Nación pero no están de acuerdo en cómo, con la lapicera porteña, se pretende armar las listas en las provincias en este año electoral", reflexionaron.

Este martes, al momento de dirigirse a los presentes en Tucumán, la vicegobernadora contó que el mandatario riojano no pudo estar por encontrarse de gira por China y Rusia, en donde firmó convenios de inversión para su provincia. Consultada sobre las diferencias entre el espacio que representa y la conducción nacional de la actual presidenta del PJ, Madera expresó que Quintela no las tiene con Cristina pero que era necesario ir a una elección interna que permitiera renovar las ganas de los afiliados, las propuestas y las ideas. "Seguimos insistiendo que para que el peronismo pueda constituirse en alternativa, no es con unos sí o con otros no, es con todos y con los mejores mecanismos para que esa representación sea real", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Federalespj/status/1914824008308031849&partner=&hide_thread=false Federales sigue creciendo en cada rincón del país.@TeresitaMadera en representación de @QuintelaRicardo, acompañó a César Godoy, dirigente de Neuquén, en un encuentro en la localidad de Rincón de los Sauces, convocado por los trabajadores y trabajadoras de la UOCRA.

Acompañar a… pic.twitter.com/3tZD6sa0Pb — Federales. Un grito de corazón (@Federalespj) April 22, 2025

"No estamos de acuerdo con las intervenciones"

Como hubo micrófono abierto para hacer preguntas, otra de ellas para la vicegobernadora fue si Federales mantuvo diálogos con otros sectores del peronismo. "Sí, claro, nunca los cerramos porque la postura de todo el equipo es la de apertura. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con las intervenciones que se están dando en los partidos justicialistas en otras provincias (Jujuy y Salta). No creemos que el camino sea correr a nadie, sino generar los espacios y los ámbitos de diálogo para saber qué es lo que le está pasando a ese compañero y cómo podemos ayudar para encontrar un camino que sea común", fue la respuesta de la referente.

En relación al gobierno del presidente Javier Milei, Madera se explayó con una serie de críticas, entre las que destacó que "hay otros caminos de reconstrucción para la Argentina en donde no hace falta dejar gente afuera, dejar gente sin trabajo, endeudarse con el FMI, ni mancillar muchos de los derechos que tenían los argentinos para lograr que el país crezca". La exposición de Madera se extendió por casi dos horas y tras un encuentro posterior con un grupo reducido de dirigentes tucumanos, retornó a La Rioja.

De acuerdo a Nacul, la idea en Tucumán es constituir una corriente interna del PJ y poder influir en el debate público. Para consolidar el espacio, anticipó que en los últimos días de mayo podría visitar Quintela la provincia, en donde expondrá sobre las características de la nueva Constitución riojana que se juró el año pasado.

Senadores "federales"

El crecimiento territorial de Federales, que también incluye la apertura de locales en CABA y en la capital de Río Negro, se produce en consonancia con la conformación en la Cámara Alta -desde hace un mes- del bloque Convicción Federal, que integran los senadores peronistas Fernando Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja). Alejados de la conducción kirchnerista, el bloque estará adentro del Interbloque de UP, al que antes pertenecían. En una entrevista, Quintela se distanció de la autoría de la acción de los parlamentarios pero les dio un guiño al señalar que "necesitábamos mínimamente tener una voz del interior profundo de nuestro país, desde una mirada federal; los compañeros necesitaban un espacio propio para debatir y proponer ideas". La jugada también contó con el apoyo del gobernador de Catamarca Raúl Jalil.