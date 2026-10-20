Caso Nancy Godoy: el abogado del peón detenido denunció golpes y torturas durante la investigación

La defensa de Ezequiel Bordón aseguró que el trabajador fue sometido a presiones para que aportara información sobre la desaparición de la docente. Cuestionó las circunstancias de su detención.

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente de 52 años cuyo paradero se desconoce desde principios de octubre en Corrientes , sumó una nueva controversia. El abogado de uno de los detenidos denunció que su defendido habría sido víctima de golpes, amenazas y torturas para que brindara información sobre lo ocurrido con la mujer.

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Se trata de Ezequiel Bordón , un peón que fue detenido el lunes en el marco de la causa, acusado de entorpecimiento de la investigación . Su representante legal, Norberto Codazzi , cuestionó el procedimiento policial y sostuvo que su cliente habría sido presionado para declarar.

En declaraciones a TN, el letrado afirmó que Bordón se mostró nervioso durante su contacto con los investigadores y que esa situación habría despertado sospechas entre los efectivos.

“Fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía”, explicó Codazzi.

El abogado señaló que las dificultades que habría presentado su defendido al expresarse fueron interpretadas por los investigadores como un comportamiento sospechoso. Sin embargo, insistió en que Bordón no tiene información sobre el destino de la docente .

La denuncia del abogado y la declaración que quedó bajo cuestionamiento

Antes de mantener una nueva entrevista con su cliente, Codazzi formuló una grave acusación sobre el trato que habría recibido durante el procedimiento.

“Lo maniataron, arrastraron y sometieron a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy”, denunció el defensor.

Según su versión, las presiones habrían llevado al trabajador a elaborar un relato sobre un supuesto asesinato, pese a que no tendría conocimiento de lo sucedido.

Nancy Godoy continúa con paradero desconocido.

“En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado. No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente”, sostuvo el abogado.

De esta manera, la defensa puso en duda las circunstancias en las que Bordón habría aportado información a los investigadores y rechazó que exista un vínculo entre su cliente y la desaparición.

El peón permanece vinculado a la causa por presunto entorpecimiento de la investigación, mientras continúa la búsqueda de Godoy, desaparecida desde los primeros días de octubre.

Por el momento, las acusaciones de violencia y torturas corresponden a la denuncia formulada por su abogado. La información difundida no incluye una confirmación judicial de esos hechos ni una respuesta oficial de las autoridades policiales.

La investigación continúa abierta y todavía no se informó una resolución sobre el paradero de la docente.