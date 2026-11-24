La atleta alcanzó los 92 metros de profundidad en 2016 y conservó durante casi dos años la plusmarca internacional de inmersión libre.

La familia de la neerlandesa confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales y anunció cuándo se va a realizar el funeral.

El mundo de los deportes acuáticos está de luto por la muerte de Jeanine Grasmeijer , la neerlandesa que consiguió batir en dos oportunidades el récord mundial femenino de inmersión libre . La deportista falleció el pasado 16 de noviembre, aunque la noticia recién se hizo pública durante el fin de semana a través de un comunicado difundido por sus familiares.

Grasmeijer alcanzó reconocimiento internacional en 2013 , cuando se convirtió, con apenas 20 años, en la mujer más joven hasta entonces en establecer una plusmarca mundial de esta disciplina. A lo largo de su carrera también consiguió registros nacionales en distintas modalidades de apnea y se dedicó a la formación de otros deportistas.

La familia de Jeanine Irina Grasmeijer confirmó que la deportista falleció el lunes 16 de noviembre El anuncio llegó mediante su cuenta de Facebook, donde sus allegados compartieron un mensaje de despedida y agradecieron las muestras de cariño que recibieron durante los últimos días.

Sus familiares la recordaron como una persona aventurera, espontánea y perseverante. También hicieron referencia a la determinación con la que afrontaba los desafíos que se proponía, una característica que marcó su trayectoria dentro de la competencia internacional. Hasta el momento, no se dio a conocer oficialmente la causa de su muerte. Su familia aclaró que el fallecimiento no estuvo relacionado con un accidente de buceo.

La ceremonia de despedida se va a realizar este miércoles 25 de noviembre. Sus seres queridos habilitaron una página conmemorativa con información sobre el funeral e invitaron a quienes conocieron a Grasmeijer a compartir sus recuerdos.

La apneista récord del mundo

Criada en Emmen, en el noreste de los Países Bajos, Grasmeijer practicaba natación desde chica, aunque nunca había participado de competencias. Su acercamiento a la apnea tuvo lugar después de terminar la escuela secundaria, durante un viaje de mochilera por el sudeste asiático.

En Tailandia realizó un curso de buceo convencional, pero no quedó conforme con la experiencia debido a las limitaciones de movimiento que le generaba el equipamiento. Meses después, descubrió una escuela de inmersión libre y empezó a entrenar sin tubos de aire comprimido.

En una entrevista publicada en diciembre de 2015 por la Universidad de Maastricht, donde estudió Medicina, contó que durante su primera prueba de apnea estática consiguió permanecer cinco minutos sin respirar. Su instructor reconoció su potencial y la incentivó a prepararse para competir a nivel nacional.

En 2012 estableció una marca neerlandesa de seis minutos y 31 segundos en apnea estática, modalidad que consiste en permanecer inmóvil con el rostro sumergido. Un año después consiguió otro récord nacional al recorrer 178 metros bajo el agua con una monoaleta.

Su salto a la escena internacional llegó en septiembre de 2013, cuando descendió hasta los 90 metros de profundidad en Kalamata, Grecia. Tenía 20 años y se convirtió en la mujer más joven en conseguir un récord mundial de apnea. La marca duró apenas seis días: la rusa Natalia Molchanova la superó al alcanzar los 91 metros.

En 2015, Grasmeijer obtuvo la medalla de oro en inmersión libre durante el Campeonato Mundial de Profundidad organizado por AIDA. Para entonces, además de competir internacionalmente, había completado sus estudios universitarios y se preparaba para empezar una maestría en Medicina.

El 14 de septiembre de 2016, la Universidad de Maastricht celebró públicamente un nuevo logro de su estudiante. Durante la competencia DeepSea Challenge, en la isla caribeña de Bonaire, Grasmeijer recuperó el récord mundial femenino al alcanzar los 92 metros de profundidad en tres minutos y 46 segundos, con una sola respiración.

La deportista también participó en competencias de peso constante sin aletas, especialidad en la que consiguió alcanzar los 60 metros de profundidad. En esta categoría, los participantes deben desplazarse mediante sus propios movimientos, sin usar la cuerda como elemento de propulsión.