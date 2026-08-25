Cómo tramitar el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado en ANSES

ANSES reconoce años de aportes por hijos y tareas de cuidado. Quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite paso a paso.

El reconocimiento permite sumar períodos de aportes previsionales para que las mujeres puedan completar los requisitos necesarios para jubilarse.

El Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de ANSES es una medida destinada a valorar el tiempo que muchas mujeres dedicaron a la crianza de sus hijos. El beneficio permite computar períodos adicionales de aportes previsionales y puede ayudar a completar los años requeridos para acceder a una jubilación.

La medida está dirigida a mujeres que alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios . El reconocimiento considera la cantidad de hijos y determinadas situaciones particulares vinculadas con la discapacidad, la adopción y el cobro de la Asignación Universal por Hijo.

El trámite requiere una revisión previa de los datos personales y familiares registrados en ANSES . Una vez corroborada la información, las beneficiarias deben solicitar un turno para ser atendidas de manera presencial y presentar la documentación correspondiente.

El programa reconoce aportes previsionales por las tareas de cuidado realizadas durante la crianza. En términos generales, se computa un año de aportes por cada hijo nacido vivo y dos años por cada hijo adoptado.

También existen reconocimientos adicionales en situaciones específicas. Se suma un año por cada hijo con discapacidad y dos años cuando el hijo fue beneficiario de la Asignación Universal por Hijo durante al menos 12 meses , además de contemplarse determinados períodos de licencia por maternidad y excedencia.

Pueden acceder las mujeres de 60 años o más que tengan hijos y no reúnan los años de aportes necesarios para jubilarse. La medida está destinada a quienes no cuentan con una jubilación ya otorgada ni tienen un trámite jubilatorio en curso, y puede complementarse con los mecanismos previsionales vigentes cuando corresponda.

Verificación y actualización de datos familiares en Mi ANSES

Antes de solicitar el turno, es importante ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, se debe acceder a Información Personal y luego a Datos personales y familiares para comprobar que los hijos estén correctamente registrados.

La revisión previa permite detectar si existe información faltante o desactualizada. Es fundamental que los vínculos familiares estén incorporados en la base de datos para facilitar el análisis del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.

Si los datos no figuran correctamente, la actualización puede requerir documentación respaldatoria. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran las partidas de nacimiento, los DNI del grupo familiar y, según la situación, certificados de matrimonio o convivencia.

Cómo solicitar un turno presencial paso a paso

El trámite para solicitar el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado se realiza de manera presencial en una oficina de ANSES. Por ese motivo, luego de verificar los datos familiares, es necesario obtener un turno previo para ser atendida.

El primer paso consiste en ingresar al sistema de turnos de ANSES y seleccionar la prestación correspondiente. Allí se deberán completar los datos solicitados y elegir, entre las opciones disponibles, la fecha y la oficina asignada para realizar la gestión.

Una vez confirmado el turno, conviene guardar la constancia y preparar con anticipación toda la documentación. Llegar con los datos personales actualizados y los papeles necesarios puede evitar demoras o la necesidad de realizar una nueva gestión.

Documentación que debés presentar el día de tu turno

El documento principal para realizar el trámite es el DNI de la titular. Además, se deben presentar las partidas de nacimiento de los hijos cuando sea necesario acreditar o actualizar los vínculos familiares registrados.

En los casos de hijos con discapacidad, corresponde llevar el Certificado Único de Discapacidad. Si se trata de hijos adoptados, será necesario presentar la sentencia de adopción para que ANSES pueda considerar los períodos adicionales previstos para esas situaciones.

También es recomendable llevar la documentación vinculada con los datos familiares que deban ser corregidos o incorporados. Con la información completa, ANSES podrá analizar la situación previsional de la solicitante y determinar los años de aportes que pueden reconocerse por las tareas de cuidado.