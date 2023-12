¿Cómo y dónde hacerse pruebas ETS gratis?

En ese marco, este viernes realizarán testeos gratuitos en las inmediaciones de la Estación de Trenes Once de la Capital Federal , de 11 a 15 . Por su parte, AHF Argentina realizará -también este viernes- actividades en más de 40 puntos del país junto a organizaciones aliadas, que ofrecerán testeos rápidos de VIH de manera gratuita y brindarán información sobre prevención y salud sexual segura .

La jornada incluirá testeos rápidos para detectar HIV y otras ITS (sífilis, hepatitis B y C) gratuitos, confidenciales y seguros. También se ofrecerá asesoramiento para realizar los testeos, vacunación contra hepatitis B y otras vacunas para adultos, y habrá un encuentro donde se abordarán temas de sexualidad y prevención ITS.

Más del 96% de los nuevos casos de HIV en Argentina son por no usar preservativos La efeméride se conmemora con el objetivo de informar y dar a conocer la situación de la enfermedad, y concientizar sobre prevención, tratamiento y atención a las personas que conviven con el virus.

En tanto, la UBA realizará Esquinaton julio-20 con una actividad de "música y prevención". Desde las 13, en la sala A del Centro Cultural San Martín -Sarmiento 1551, CABA- el público podrá realizarse el test de manera rápida y confidencial y compartir música en vivo con la participación de Turf, Andando Descalzo, La Franela, Buenos Aires Gospel Soul, la campeona Mundial del Bandoneón Carla Algeri, e integrantes de la Julio-20 (Mike de Kapanga y Guido de Parientes), además de Cave Canem DJ Set.

Otra actividad es con el programa UBA en Acción, que llevará adelante una jornada de testeos rápidos en la puerta del Centro Cultural, en el tráiler odontológico integrado por médicos, enfermeros y un equipo de contención. Por último, informaron que "los test son análisis de sangre sencillos, confidenciales y gratuitos".

Si bien realizan esta actividad, sus profesionales se alinean con el lema de la campaña de este año de la Onusida: "que lideren las comunidades". En este sentido, hacen un llamamiento "para que éstas sigan generando cambios constantes que aseguren más conocimientos, inclusión y acciones en terreno que no dependan de un momento o de un día en especial".

Además, remarcan la importancia de "asegurar la financiación de los tratamientos y controles de las personas viviendo con VIH/SIDA y seguir trabajando para poner fin a la estigmatización y la discriminación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus".