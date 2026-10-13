La provincia oficializó el cronograma de celebraciones de octubre, que modifica la actividad habitual en distintos partidos y localidades. La medida alcanza a la Administración Pública y al Banco Provincia con feriados especiales, pero para comercios, industrias y otras actividades el cese es optativo.
Feriado en Buenos Aires: el mapa de los municipios que suman un fin de semana largo
La Resolución 467/2026 estableció días no laborables por aniversarios y celebraciones patronales, con alcance distinto para el sector público y privado.
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Después del feriado 12 de octubre: cuándo es el próximo fin de semana largo
El esquema incluye aniversarios fundacionales y fiestas patronales distribuidos durante todo el mes. Algunas de estas fechas van a permitir que algunos vecinos gocen de un fin de semana largo, pero otras simplemente van a acortar la actividad de esa semana.
De Morón a Tres de Febrero: las localidades bonaerenses con jornadas no laborables
Entre los casos incluidos en la Resolución 467/2026 está Morón, que tuvo jornada no laborable el 5 de octubre tanto por su celebración patronal como por su aniversario fundacional. También quedaron incluidos Moreno, Maipú, 25 de Mayo y Arrecifes el 7, San Andrés de Giles el 8 y Escobar el 9.
En los próximos días, Tres de Febrero tendrá su día especial el 15 de octubre por el aniversario fundacional del partido. El municipio confirmó además que se mantendrán en funcionamiento los servicios esenciales. La fecha recuerda la sanción de la Ley Provincial N.º 6072, que en 1959 dispuso la creación formal del distrito.
De todas formas, no es la única, ya que el 13 de octubre la resolución incluye a San Manuel, Garré, Urquiza y Gahan por sus respectivas fiestas patronales.
Cómo empalmar el asueto local con los feriados nacionales
La posibilidad de extender el asueto depende de cómo caiga cada fecha y de si la persona está efectivamente alcanzada por la medida. Por ejemplo, en Escobar el aniversario fundacional se pasó al viernes 9. Eso permitió unir la jornada con el sábado, domingo y el feriado nacional siguiente.
Algo parecido pasó con las localidades alcanzadas el martes 13 de octubre, ya que pudieron sumar esa fecha al feriado nacional del lunes 12 y al fin de semana previo. De todas formas, ese es un caso particular, porque en Tres de Febrero el 15 cae jueves, así que funciona principalmente como una interrupción de la semana laboral.
Cronograma completo de días no laborables por la Resolución 467/2026
El cronograma divide a los municipios de las localidades enteras que van a gozar de la disposición.
Municipios:
- Rojas: 4 de octubre, patronal
- Morón: 5 de octubre, patronal y aniversario fundacional
- Moreno: 7 de octubre, patronal
- Maipú: 7 de octubre, patronal
- 25 de Mayo: 7 de octubre, patronal
- Arrecifes: 7 de octubre, patronal
- San Andrés de Giles: 8 de octubre, aniversario fundacional
- Escobar: 9 de octubre, aniversario fundacional
- Del Pilar: 12 de octubre, patronal
- Tres de Febrero: 15 de octubre, aniversario fundacional
- Luján: 17 de octubre, aniversario fundacional
- Ezeiza: 20 de octubre, aniversario fundacional
- Brandsen: 21 de octubre, aniversario fundacional
- Chivilcoy: 22 de octubre, aniversario fundacional
- San Antonio de Areco: 23 de octubre, aniversario fundacional
- General Pinto: 23 de octubre, aniversario fundacional
- Ituzaingó: 24 de octubre, aniversario fundacional
- Moreno: 25 de octubre, aniversario fundacional
- General Rodríguez: 25 de octubre, aniversario fundacional
- Suipacha: 26 de octubre, aniversario fundacional
- Marcos Paz: 26 de octubre, aniversario fundacional
- Alberti: 27 de octubre, aniversario fundacional
- Leandro N. Alem: 28 de octubre, aniversario fundacional
- Benito Juárez: 31 de octubre, aniversario fundacional
Localidades:
- Oriente, Coronel Dorrego: 1 de octubre, patronal
- Henderson, Hipólito Yrigoyen: 1 de octubre, patronal
- El Triunfo, Lincoln: 1 de octubre, patronal
- Carlos Salas, Lincoln: 1 de octubre, aniversario fundacional
- Rivera, Adolfo Alsina: 1 de octubre, patronal
- Comandante Otamendi, General Alvarado: 1 de octubre, patronal
- Mar del Sur, General Alvarado: 1 de octubre, patronal
- Santa Eleodora, General Villegas: 1 de octubre, patronal
- Casbas, Guaminí: 1 de octubre, patronal
- Ramón Santamarina, Necochea: 2 de octubre, patronal
- Banderaló, General Villegas: 4 de octubre, patronal
- Arribeños, General Arenales: 4 de octubre, patronal
- Darregueira, Puan: 5 de octubre, aniversario fundacional
- J. A. Peña, Pergamino: 7 de octubre, patronal
- María Ignacia Vela, Tandil: 7 de octubre, patronal
- La Delfina, General Viamonte: 7 de octubre, aniversario fundacional
- Oriente, Coronel Dorrego: 10 de octubre, aniversario fundacional
- Salazar, Daireaux: 11 de octubre, aniversario fundacional
- Carlos Salas, Lincoln: 12 de octubre, patronal
- Necochea ciudad: 12 de octubre, aniversario fundacional
- Paraje Roch, Tordillo: 12 de octubre, patronal
- San Manuel, Lobería: 13 de octubre, patronal
- Garré, Guaminí: 13 de octubre, patronal
- Urquiza, Pergamino: 13 de octubre, patronal
- Gahan, Salto: 13 de octubre, patronal
- Garré, Guaminí: 15 de octubre, aniversario fundacional
- Acevedo, Pergamino: 15 de octubre, aniversario fundacional
- Laguna Alsina, Guaminí: 16 de octubre, patronal
- Bahía San Blas, Patagones: 18 de octubre, aniversario fundacional
- Villa Cacique, Benito Juárez: 18 de octubre, aniversario fundacional
- Barker, Benito Juárez: 18 de octubre, aniversario fundacional
- Pirovano, Bolívar: 20 de octubre, aniversario fundacional
- Punta Indio, Punta Indio: 25 de octubre, aniversario fundacional
- Nueve de Julio ciudad: 27 de octubre, aniversario fundacional
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