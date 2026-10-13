Feriado en Buenos Aires: el mapa de los municipios que suman un fin de semana largo + Agregar ámbito en









La Resolución 467/2026 estableció días no laborables por aniversarios y celebraciones patronales, con alcance distinto para el sector público y privado.

Distintos municipios bonaerenses tendrán días especiales durante octubre. Magnific

La provincia oficializó el cronograma de celebraciones de octubre, que modifica la actividad habitual en distintos partidos y localidades. La medida alcanza a la Administración Pública y al Banco Provincia con feriados especiales, pero para comercios, industrias y otras actividades el cese es optativo.

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El esquema incluye aniversarios fundacionales y fiestas patronales distribuidos durante todo el mes. Algunas de estas fechas van a permitir que algunos vecinos gocen de un fin de semana largo, pero otras simplemente van a acortar la actividad de esa semana.

Morón, Tres de Febrero y otras localidades aparecen dentro del cronograma oficial de días no laborables de la provincia. Magnific De Morón a Tres de Febrero: las localidades bonaerenses con jornadas no laborables Entre los casos incluidos en la Resolución 467/2026 está Morón, que tuvo jornada no laborable el 5 de octubre tanto por su celebración patronal como por su aniversario fundacional. También quedaron incluidos Moreno, Maipú, 25 de Mayo y Arrecifes el 7, San Andrés de Giles el 8 y Escobar el 9.

En los próximos días, Tres de Febrero tendrá su día especial el 15 de octubre por el aniversario fundacional del partido. El municipio confirmó además que se mantendrán en funcionamiento los servicios esenciales. La fecha recuerda la sanción de la Ley Provincial N.º 6072, que en 1959 dispuso la creación formal del distrito.

De todas formas, no es la única, ya que el 13 de octubre la resolución incluye a San Manuel, Garré, Urquiza y Gahan por sus respectivas fiestas patronales.

Algunas fechas caen justo cerca de fines de semana o feriados nacionales para extender el receso. Magnific Cómo empalmar el asueto local con los feriados nacionales La posibilidad de extender el asueto depende de cómo caiga cada fecha y de si la persona está efectivamente alcanzada por la medida. Por ejemplo, en Escobar el aniversario fundacional se pasó al viernes 9. Eso permitió unir la jornada con el sábado, domingo y el feriado nacional siguiente. Algo parecido pasó con las localidades alcanzadas el martes 13 de octubre, ya que pudieron sumar esa fecha al feriado nacional del lunes 12 y al fin de semana previo. De todas formas, ese es un caso particular, porque en Tres de Febrero el 15 cae jueves, así que funciona principalmente como una interrupción de la semana laboral. La Resolución 467/2026 detalla aniversarios fundacionales y fiestas patronales en municipios y localidades de Buenos Aires. Magnific Cronograma completo de días no laborables por la Resolución 467/2026 El cronograma divide a los municipios de las localidades enteras que van a gozar de la disposición. Municipios: Rojas: 4 de octubre, patronal

Morón: 5 de octubre, patronal y aniversario fundacional

Moreno: 7 de octubre, patronal

Maipú: 7 de octubre, patronal

25 de Mayo: 7 de octubre, patronal

Arrecifes: 7 de octubre, patronal

San Andrés de Giles: 8 de octubre, aniversario fundacional

Escobar: 9 de octubre, aniversario fundacional

Del Pilar: 12 de octubre, patronal

Tres de Febrero: 15 de octubre, aniversario fundacional

Luján: 17 de octubre, aniversario fundacional

Ezeiza: 20 de octubre, aniversario fundacional

Brandsen: 21 de octubre, aniversario fundacional

Chivilcoy: 22 de octubre, aniversario fundacional

San Antonio de Areco: 23 de octubre, aniversario fundacional

General Pinto: 23 de octubre, aniversario fundacional

Ituzaingó: 24 de octubre, aniversario fundacional

Moreno: 25 de octubre, aniversario fundacional

General Rodríguez: 25 de octubre, aniversario fundacional

Suipacha: 26 de octubre, aniversario fundacional

Marcos Paz: 26 de octubre, aniversario fundacional

Alberti: 27 de octubre, aniversario fundacional

Leandro N. Alem: 28 de octubre, aniversario fundacional

Benito Juárez: 31 de octubre, aniversario fundacional Localidades: Oriente, Coronel Dorrego: 1 de octubre, patronal

Henderson, Hipólito Yrigoyen: 1 de octubre, patronal

El Triunfo, Lincoln: 1 de octubre, patronal

Carlos Salas, Lincoln: 1 de octubre, aniversario fundacional

Rivera, Adolfo Alsina: 1 de octubre, patronal

Comandante Otamendi, General Alvarado: 1 de octubre, patronal

Mar del Sur, General Alvarado: 1 de octubre, patronal

Santa Eleodora, General Villegas: 1 de octubre, patronal

Casbas, Guaminí: 1 de octubre, patronal

Ramón Santamarina, Necochea: 2 de octubre, patronal

Banderaló, General Villegas: 4 de octubre, patronal

Arribeños, General Arenales: 4 de octubre, patronal

Darregueira, Puan: 5 de octubre, aniversario fundacional

J. A. Peña, Pergamino: 7 de octubre, patronal

María Ignacia Vela, Tandil: 7 de octubre, patronal

La Delfina, General Viamonte: 7 de octubre, aniversario fundacional

Oriente, Coronel Dorrego: 10 de octubre, aniversario fundacional

Salazar, Daireaux: 11 de octubre, aniversario fundacional

Carlos Salas, Lincoln: 12 de octubre, patronal

Necochea ciudad: 12 de octubre, aniversario fundacional

Paraje Roch, Tordillo: 12 de octubre, patronal

San Manuel, Lobería: 13 de octubre, patronal

Garré, Guaminí: 13 de octubre, patronal

Urquiza, Pergamino: 13 de octubre, patronal

Gahan, Salto: 13 de octubre, patronal

Garré, Guaminí: 15 de octubre, aniversario fundacional

Acevedo, Pergamino: 15 de octubre, aniversario fundacional

Laguna Alsina, Guaminí: 16 de octubre, patronal

Bahía San Blas, Patagones: 18 de octubre, aniversario fundacional

Villa Cacique, Benito Juárez: 18 de octubre, aniversario fundacional

Barker, Benito Juárez: 18 de octubre, aniversario fundacional

Pirovano, Bolívar: 20 de octubre, aniversario fundacional

Punta Indio, Punta Indio: 25 de octubre, aniversario fundacional

Nueve de Julio ciudad: 27 de octubre, aniversario fundacional