La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones durante noviembre de 2026, luego de conocerse el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026
Las prestaciones subirán un 1,9% el próximo mes, en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC. Cuáles serán los nuevos montos.
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Jubilaciones ANSES en noviembre 2026: nuevos montos, bono confirmado y fechas de cobro
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ANSES confirmó el aumento en noviembre de 2026 de las jubilaciones, pensiones y asignaciones
Según el esquema de movilidad vigente, las prestaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Por ese motivo, la inflación de septiembre determinará el incremento de los haberes de noviembre.
Jubilados: de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre
El INDEC informó que la inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9%, porcentaje que se aplicará sobre los haberes vigentes en septiembre. De esta manera, los nuevos montos serán:
- Jubilación mínima: $444.202,54
- Jubilación máxima: $2.987.157,30
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.362,02
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $310.941,78
- PNC para madres de siete hijos: $444.202,54
Bono para jubilados en noviembre de 2026
En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con menores ingresos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $514.202,54
- Jubilación máxima: $3.043.913,28
- PUAM: $425.362,02
- PNC por invalidez o vejez: $380.941,78
- PNC para madres de siete hijos: $514.202,54
El bono se abona de manera completa a quienes cobran el haber mínimo. En tanto, aquellos beneficiarios con ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.