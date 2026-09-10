La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses

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La inflación de agosto estuvo en sintonía con lo que esperaba el mercado al ubicarse en el 1,7%, el valor más bajo en 14 meses. Al igual que sucedió con la medición en CABA, jugaron a favor los precios estacionales que, en este caso, descendieron 0,9%. La variación interanual se ubicó en el 33,5% mientras que la acumulada ascendió a 21,3%, según reveló en esta jornada Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

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A nivel de las categorías, el IPC Núcleo avanzó 1,8% vinculado a la suba en los alquileres de la vivienda y servicios culturales. Los principales aumentos se dieron en los precios Regulados (+2,2%) por las subas en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas; en la contracara los Estacionales (-0,9%) descendieron por la baja en los paquetes turísticos y prendas de vestir.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), tras ella se ubicó Educación (+2,5%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura que no tuvo variaciones y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

"La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", festejó tras conocer el dato el ministro de Economía, Luis Caputo.

La núcleo sigue alta: ¿logrará descomprimir? Gonzalo Carrera, Economista Senior en Equilibra, aseguró tras conocer el dato: "La inflación bajó de 2,1% a 1,7% por el descenso de estacionales. Con el dato de CABA y los relevamientos privados, se esperaba que la inflación descienda en agosto. La duda central pasaba por si la núcleo también bajaba o la desinflación era sólo de los estacionales. INDEC registró esto último: Núcleo estable (1,8%) y Nivel General descendiendo de 2,1% a 1,7% producto de menor presión por turismo".

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