Moratoria de ANSES: ¿a cuáles podés acceder si te faltan aportes para jubilarte?

El esquema permite a trabajadores en actividad regularizar meses antes de llegar a la edad jubilatoria. Qué alternativas existen.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional para personas que todavía están en actividad y saben que no van a llegar a los 30 años de servicios requeridos para jubilarse. El mecanismo permite regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 y está destinado a mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años.

El esquema forma parte de la Ley 27.705, que creó dos mecanismos diferentes : uno para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y otro para trabajadores que todavía se encuentran en actividad. El primero dejó de admitir nuevas adhesiones el 23 de marzo de 2025, mientras que el destinado a trabajadores en actividad sigue vigente . Por eso, antes de pagar períodos faltantes, es importante revisar qué años figuran realmente registrados y cuáles pueden recuperarse mediante un reconocimiento de servicios.

El Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que proyecten no alcanzar los 30 años de aportes al momento de cumplir la edad jubilatoria . ANSES lo presenta como una herramienta para empezar a saldar la deuda previsional antes del retiro.

La posibilidad alcanza a períodos sin aportes registrados desde los 18 años y hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive . Los meses seleccionados se pagan mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) y la persona puede elegir los períodos que necesita cancelar de acuerdo con su situación. Para este mecanismo no se realiza una evaluación socioeconómica.

El trámite puede iniciarse desde Mi ANSES , en la opción Solicitud de Prestaciones > Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores . Ahí se seleccionan los períodos a cancelar, se genera el VEP y, una vez efectuado el pago, el período queda registrado como acreditado . También existe la posibilidad de completar la gestión de manera presencial con turno.

Cómo consultar tu Historia Laboral en Mi ANSES

Antes de comprar meses, conviene verificar qué aportes ya aparecen en el sistema. La Historia Laboral permite consultar las declaraciones juradas presentadas por los empleadores y los períodos registrados junto con sus remuneraciones en el caso de trabajadores autónomos y monotributistas.

Para acceder hay que entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a Trabajo > Consultar Historia Laboral. La misma consulta también está disponible desde la aplicación Mi ANSES, y la constancia puede descargarse e imprimirse sin necesidad de la firma de un agente del organismo.

Si aparecen períodos trabajados que no figuran en el registro, ANSES recomienda solicitar un Reconocimiento de Servicios antes de cancelar meses mediante el plan. De esta forma, se pueden acreditar aportes que ya fueron realizados y evitar pagar por períodos que podrían ser reconocidos por otra vía.

Cuánto cuesta comprar años de aportes mediante Unidades UCAP

El costo de cada mes regularizado se determina mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). Cada unidad representa un mes de servicio y equivale al 29% de la base mínima imponible establecida para los aportes previsionales.

El valor corresponde al mes en que se hace el pago y se actualiza con la movilidad previsional. Para septiembre de 2026, la base mínima imponible se fijó en $144.363,55 por ANSES. Aplicando el 29% establecido por la Ley 27.705, el valor de una UCAP es de $41.865,43 por mes.

El monto final depende de la cantidad de meses que la persona necesite incorporar. Por ejemplo, 12 meses representarían aproximadamente $500.000 al valor vigente para septiembre, mientras que 24 meses superan el millón de pesos. Estos importes surgen de multiplicar el valor mensual de la UCAP por la cantidad de períodos seleccionados. La ley establece que cada unidad se computa como un mes de servicio para acreditar el mínimo necesario para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU).

Tareas de Cuidado: la alternativa para sumar años por hijo sin pagar moratoria

Las mujeres que ya alcanzaron la edad jubilatoria y tienen hijos pueden contar con otra herramienta para completar los años de servicio: el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. El programa permite computar períodos sin necesidad de comprar esos años y puede combinarse con mecanismos de regularización previsional cuando todavía quedan meses pendientes.

El reconocimiento contempla un año de aportes por cada hijo y dos años por cada hijo adoptado menor de edad. Además, se puede sumar un año adicional por cada hijo con discapacidad y dos años adicionales cuando el hijo haya sido titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante al menos 12 meses. También se contemplan los períodos de licencia por maternidad y excedencia utilizados al momento del nacimiento.

La medida está dirigida a mujeres que tengan 60 años o más y no cuenten con los 30 años de servicios necesarios. En estos casos, el reconocimiento de los períodos de cuidado puede reducir la cantidad de años que necesitan completar por otras vías para alcanzar los requisitos jubilatorios.