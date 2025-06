Despiden a Thiago, el nene baleado por un policía en San Justo

Ciudad Evita Thiago Correa La Matanza.jpg El hecho sucedió el pasado miércoles en la esquina de Avenida Libertad y Calle 9. Ámbito.

Este lunes a las 8:30, el oficial será indagado nuevamente por la Justicia. Está imputado por homicidio simple con dolo eventual delito que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión, en concurso con exceso en la legítima defensa respecto a los atacantes. Además, se investiga la cantidad de disparos efectuados y el contexto urbano en el que ocurrió el enfrentamiento.

De acuerdo con los informes periciales, todos los disparos fueron realizados por el agente, y se determinó que el arma que portaban los delincuentes era una réplica de juguete.

En su declaración, Fernández sostuvo que no vio a nadie entre él y los agresores, y que disparó después de que, según sus palabras, los delincuentes agredieran verbalmente a su madre. También afirmó que fue él quien llamó al servicio de emergencias para que atendieran al niño herido.

"Todo ocurrió en cuestión de segundos, no hubo tiempo para pensar", declaró el agente, quien cuenta con apenas cinco meses de servicio en la Policía Nacional. La causa está caratulada como “tentativa de robo en poblado y en banda con arma de aptitud no comprobada”, “homicidio”, “lesiones graves”, y “tentativa de homicidio” por las demás víctimas del tiroteo.

La primera declaración del policía Facundo Aguilar Fajardo

Facundo Aguilar Fajardo declaró ante la fiscalía el sábado pasado sobre el hecho ocurrido en la avenida Crovara, de la localidad de Ciudad Evita. “Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”, sostuvo, detallando que primero le quitaron sus pertenencias y luego abordaron a su madre.

En ese marco, precisó que durante la retirada de los policías realizó 11 disparos estáticos, sin perseguir a los asaltantes hasta que los perdió de vista. “Entre los agresores y yo, no había nadie”, afirmó.

También explicó que no disparó cuando cuando le robaban a él porque “si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”.

La despedida a Thiago Correa

Thiago Correa fue despedido el sábado en un emotivo adiós por sus familiares, vecinos, compañeros de escuela y del club de fútbol al que pertenecía. Su fallecimiento en el Hospital San Justo causó una profunda conmoción en la comunidad del barrio Almafuerte, en Ciudad Evita.

La ceremonia de despedida contó con la presencia de la Comunidad Parroquial Educativa Santa Rosa de Lima, institución donde Thiago cursaba la escuela primaria, y del Club Defensores Unidos de Tablada, donde integraba las divisiones infantiles de fútbol.