Charlas de quincho: el partido imaginario, Guillote en la Rosada y los contrapuntos del agro

Guillote en Balcarce 50

Esta semana Casa Rosada tuvo una visita especial. El exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, visitó la sede gubernamental y fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien "se conoce desde hace muchos años", precisaron fuentes del Ejecutivo a Ámbito.

Según se pudo reconstruir, el empresario le solicitó al jefe de los ministros autorización para grabar escenas de la segunda temporada de la serie "Coppola, el representante" en Balcarce 50.

WhatsApp Image 2025-06-08 at 1.54.47 PM.jpeg "Guillote" y una visita inesperada a Balcarce 50.

El actor Juan Minujín interpreta al polémico y mediático personaje, quién dio el visto bueno y expresó en varias entrevistas que tienen "libertad absoluta" para hacer la serie. Durante su visita a la Rosada, Coppola se mostró simpático con todo aquel que se acercó a pedirle una fotografía. Incluso, compartió imágenes inéditas de la segunda temporada a los trabajadores de Balcarce: “Si se enteran de que estoy haciendo esto, me matan”, confesó entre risas.

El motivo de su visita no estuvo relacionado solamente a la grabación de la serie. El empresario también le acercó a Francos una propuesta de inversión en el rubro alimenticio. “Es un favor que le hago a un amigo”, admitió.

El partido imaginario

La gira europea de Javier Milei también arrastró a Manuel Adorni. Con el vocero en la comitiva, este año no se realizó el tradicional brindis por el Día del Periodista. Un evento de color que este año hubiese sido un despropósito en medio del lema del Gobierno "no odiamos lo suficiente a los periodistas". Así, la excusa del viaje del Presidente fue una salida elegante a lo que hubiese sido un momento incómodo.

Máxime en medio de las nuevas condiciones que el Ejecutivo impondrá a la prensa acreditada: imposibilidad de circular por los lugares habituales de encuentro con los funcionarios y un papeleo que incluye hasta declaraciones juradas para acatar normas que no se sabe cuáles serán.

Pero en tren de la aparición de famosos, Milei aprovechó su llegada a España para encontrarse con el entrenador del Atlético Madrid, Diego "Cholo" Simeone, en una reunión previa a la participación del mandatario en el cierre del Madrid Economic Forum.

video milei cholo simeone.mp4

En el video que hicieron circular desde Presidencia aprovecharon una coincidencia: ambos nacieron en 1970. Entonces, hicieron una de las clásicas jugadas para subirle el precio a Milei: inventaron un partido que jamás ocurrió, con un supuesto enfrentamiento entre ambos.

"¡Qué placer verte! Yo he jugado contra vos. ¡Jugaba mejor él, él era bueno!", exclamó Milei notablemente emocionado por el reencuentro con el Cholo Simeone. "Sí, me acuerdo", se vio forzado a decir el exjugador de la Selección. "Él eligió ir al arco", agregó. Lo cierto es que en San Lorenzo Milei no estaba federado, y jugaba en una liga paralela, en la que se desempeñaban quienes no tenían el nivel suficiente para participar de los torneos de AFA. Por supuesto, torneos menores llenos de troncos por las que Simeone, un crack desde niño, jamás asomó la nariz.

También Milei fue arquero de las divisiones juveniles de Chacarita, pero allí el portero titular de "La 70" era Juan Carlos Docabo, quien sí jugó en San Lorenzo en Primera División y actualmente es entrenador de arqueros del club de Boedo. Difícilmente el Cholo recuerde a cualquier rival de inferiores, y menos a uno que estaba sentado en el banco de suplentes hace tantos años en una escuadra del ascenso. Pero todo vale para darle caricias al ego.

Congreso de producción, con críticas al Gobierno

El primer panel del Congreso Productivo para el Desarrollo no había terminado de acomodarse cuando el salón se sacudió con una entrada cronometrada. Augusto Costa, exministro de Producción bonaerense, arengaba sobre la necesidad de recuperar una política industrial seria: “El mundo nos está dando la posibilidad de discutir de nuevo política industrial. Esa es la nueva canción que tenemos que tocar y que muchos negaron por años”, lanzó con tono didáctico.

Justo en ese instante, como si el libreto estuviera escrito, hizo su ingreso Eduardo “Wado” de Pedro, sonriente, saludando a la militancia. Timing perfecto para la foto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Pero no todo fue armonía. Quien pateó el tablero fue Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que antes de subir al escenario advirtió sin rodeos: “Me voy a correr del eje del evento y salgo con los tapones de punta, porque estamos en manos de un Gobierno de psicópatas”. Silencio en la sala. Nadie lo interrumpió. Las caras de algunos organizadores lo decían todo: había clima.

Congreso productivo 2

En el encuentro se buscó defender la importancia de tener una industria aggiornada a las demandas del mundo actual, empresarios de diversas actividades productivas destacaron nichos de desarrollo sectorial, con foco en la innovación y la agregación de valor a la extracción de recursos naturales. El evento incluyó duras críticas al Gobierno Nacional, pero también convocó a revisar los errores de las políticas industriales tomadas por administraciones anteriores.

Y mientras la política industrial se debatía adentro, en los pasillos circulaba otro proyecto en gestación. Facundo Manes se dejó ver con dirigentes de distintos sectores, presentando en sociedad su nuevo espacio “Para Adelante”. ¿El objetivo? Construir un frente amplio con eje en la producción, cruzando partidos y banderas. ¿Un rebranding del “frente productivo” que quedó trunco en 2023?

Por ahora, Manes suma fotos, anota nombres y esquiva definiciones. Pero en su entorno ya hablan de 2025.

Expo del agro: optimismo y quejas por igual

Santa Fe también fue la semana pasada eje de la discusión sobre la producción. En la localidad de Armstrong, se llevó a cabo Agroactiva, en momento en los que el campo muestra claroscuros. Por un lado, optimismo y acompañamiento a la estabilización de la macro. Por otro, quejas por el tipo de cambio poco competitivo, por las retenciones que el Gobierno no elimina y por la apertura de importaciones.

Entre los datos que sustentan el optimismo, aparece la expectativa por mayores ventas de maquinaria agrícola, un síntoma siempre del comportamiento del agro. En ese juego de contrastes, empaña esas previsiones la decisión del Gobierno de autorizar la importación de maquinaria usada, hecho que impacta en el entramado industrial de la Región Centro.

Otro dato favorable es la reaparición del crédito. Por caso, en los cuatro días de operaciones en la muestra en Armstrong, el Banco Nación recibió un total de 11.000 certificados de préstamos (un 60% más respecto a las efectuadas en 2024) por u$s6.500 millones para la adquisición de maquinaria agroindustrial, nuevas y usadas, y para el financiamiento de exportaciones.

banco nacion agroactiva.jpeg El concurrido stand de Banco Nación en Agroactiva.

Daniel Tillard, presidente del BNA, comentó que "este año nuevamente hemos superado todas las expectativas, tanto en asistencia como en volumen de negocios. La alta demanda de créditos refleja la confianza del sector en la recuperación económica y el crecimiento sostenido de la agroindustria".

La provincia de Santa Fe también presentó una estrategia integral que abarcó financiamiento por $86.500 millones. Lo hizo a través de acuerdos con el Banco Santa Fe, el Banco Nación, el Banco Municipal de Rosario, el Consejo Federal de Inversiones y las Agencias de Desarrollo -y por primera vez con la banca privada: el primero el Banco Credicoop-.

De la administración provincial fue esperada la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no ahorró críticas a la Casa Rosada: “Quiten las retenciones para que cada peso que genere el campo quede en la región”. “Nuestra gente, nuestros chacareros e industriales, no se llevan lo que ganan a paraísos fiscales, sino que reinvierten cada peso que generan”, señaló el mandatario radical.

Fue dos días después que 23 jefes provinciales de todos los colores se reunieran en el CFI para mostrar a Balcarce 50 una foto de unidad con reclamos comunes, independientemente del partido de pertenencia de cada uno. De allí surgió el pedido a Milei para discutir una reforma fiscal integral, ya que los mandatarios sienten que Nación baja impuestos que se reparten entre las provincias pero mantiene en alto los que van a las arcas nacionales. "Se financian con las provincias", se quejaba un gobernador. Sin Milei en el país, el encuentro estaba pautado para este lunes con Guillermo Francos, y en vez de todos los gobernadores pensaba llegar a Buenos Aires un selectivo: Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba). Sin embargo, el domingo por la noche la versión que circulaba era una postergación del encuentro.

Justamente Francos fue otra de las figuras que pasaron por Agroactiva. “Ésta es la edición de Agroactiva más grande de la historia. Realmente impresiona la exposición y ver el empuje, la creatividad, la innovación que tiene gente del interior del país, nuestra gente del campo, de las zonas productivas”, dijo el jefe de Gabinete, quien se mostró sonriente junto con las autoridades de Santa Fe, Pullaro incluido. También la vicegobernadora del PRO Gisela Scaglia, quien muchos años atrás habría tenido un romance con un hijo del jefe de Gabinete, y por ende se conocen desde hace tiempo.

WhatsApp Image 2025-06-05 at 1.45.52 PM.jpeg Gisela Scaglia, su exsuegro Guillermo Francos y Maximiliano Pullaro. Sonrientes los tres.

También el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, definió a Agroactiva como “el campo” y subrayó el compromiso del gobierno nacional: “Acompañamos a los productores, los chacareros, los que fabrican maquinaria. Trabajamos con los gobernadores y ministros para encontrar soluciones que permitan que Argentina funcione”.

En esta edición, se observó una fuerte presencia de países vecinos, como Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay, pero también llegaron contingentes desde Europa, América del Norte y Asia.

Diálogos con Conan: los puntos en común

- Padre, ¿la va a mandar a detener?

- Conan, ¿cómo se te ocurre semejante barbaridad?

- El fin de semana dio una muestra, lo dijo el jefe de la Policía.

- Por favor, Conan. Una cosa es Juancito, otra cosa es Ella.

- Claro, Padre. Hay que respetar los rangos, como dicen los chicos.

- Yo estoy en Europa, ¿vos te pensás que tengo ganas de volver y tener a todos los kukas en la calle? Por Dios, Conan...

- Me imagino, Padre. Volver de vacaciones con ese clima.

- No te hagas el vivo, Conan. No fueron vacaciones, fui a dejar en alto no solo mi imagen, sino también la del país.

- ¿De cuál país, Padre?

- ...

- No se enoje, Padre, sabe que soy jocoso. Ella dice que le tienen miedo en las elecciones. Yo igual le creo a usted.

- Conan, hice caer Ficha Limpia para enfrentarla en las urnas. Vamos a tener que inventarnos un rival si la condenan. Es más fácil tenerla enfrente, mi buen Conan.

- ¿Y por qué no hace un llamadito, y que esperen hasta después de las elecciones? Usted es el emperador, Padre, deberían escucharlo.

- No me quieren en el cuarto piso, Conan. Ni a mí ni a Ella.

- En eso tienen un punto en común, Padre. Quién le dice...

- En muchos otros también, Conan. Pero eso no lo vamos a reconocer ninguno de los dos.

- Qué lo parió, Padre.