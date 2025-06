El triste mensaje de despedida del papá de Thiago Correa: "Ahora sos mi angelito"

Sin embargo, en esa parada de colectivo, un policía de civil fue abordado por cuatro delincuentes armados. El agente de la Policía Federal Argentina sacó su arma reglamentaria tras identificarse y comenzó a disparar. En medio del tiroteo, Thiago fue alcanzado por un proyectil en la cabeza.

Embed - Fabian Correa on Instagram: "Estoy destrozado me dejaste hijito mio, te amo y te voy amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo te amo hijo mio. " View this post on Instagram A post shared by Fabian Correa (@fabian_correa96)

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero enseguida empezaron otros disparos. Cuando me di cuenta de que estaban a los tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado la bala”, contó el padre en diálogo con los medios.

Y agregó: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

Fabián habló de su hijo como “un amor, muy amiguero, una persona querida” por quienes lo rodeaban. El chico asistía al Colegio Parroquial Santa Rosa y jugaba en Defensores Unidos de La Tablada. El Club suspendió sus actividades este fin de semana por el hecho.

Tras el hecho, el oficial Facundo Daniel Aguilar Fajardo (21), quedó detenido acusado de homicidio en exceso en la legítima defensa.

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal”, dijo la ministra Patricia Bullrich en una conferencia de prensa.

Murió Thiago Correa, el nene de 7 años baleado por un policía en La Matanza

Thiago Correa, el nene de siete años que había sido internado en gravísimo estado con muerte cerebral tras recibir un balazo en la cabeza, murió este viernes por la noche en el Hospital de Niños de San Justo. La noticia fue confirmada por su padre, quien habló brevemente con los medios presentes en la puerta del centro médico.

“Primero que nada, quiero informarles que tuvimos el fallecimiento de Thiago. Así que es muy doloroso para todos, más para nosotros dos. Estamos acá con la madre para informarles eso. Pido disculpas y muchas gracias por estar. Pedimos justicia por Thiago, esto se tiene que pagar”, dijo conmovido, acompañado por la madre del niño.