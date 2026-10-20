Detuvieron al padre de Agostina Páez: el video del presunto robo por $1,5 millones

Las cámaras de seguridad de un comercio de Santiago del Estero registraron la maniobra que investiga la Justicia. Mariano Páez y su pareja, María Emilia Soledad Batule, permanecen detenidos y serán indagados este martes. Durante los allanamientos, la Policía secuestró dinero en efectivo, una camioneta y prendas de vestir.

La Justicia de Santiago del Estero investiga a Mariano Páez , padre de la abogada Agostina Páez , y a su pareja, María Emilia Soledad Batule , por el presunto hurto de $1,5 millones en un comercio de Termas de Río Hondo . Ambos fueron detenidos el viernes pasado y ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los movimientos dentro del establecimiento.

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El video muestra a una empleada mientras cuenta distintos fajos de billetes y distribuye el dinero sobre el mostrador . Según la hipótesis de los investigadores, Páez habría aprovechado una distracción de la cajera para introducir la mano por una ventanilla y sustraer parte del efectivo.

La secuencia no permite observar con claridad el momento de la presunta sustracción, debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla dificultan la visión. Sin embargo, los investigadores sostienen que el hombre que aparece hacia el final de la grabación es Mariano Páez, de 58 años , cuya identidad habría sido corroborada mediante otra cámara del local.

Las fuentes consultadas también aclararon que las imágenes difundidas corresponden a una filmación realizada sobre una pantalla y no al archivo original del sistema de vigilancia.

La investigación está a cargo del fiscal Emanuel Sabater , quien deberá tomar declaración a los dos acusados antes de que la Justicia resuelva si continuarán detenidos.

Cómo fue el presunto robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

El episodio investigado ocurrió el 10 de octubre, entre las 12:15 y las 12:40, en una sucursal de Lo Bruno, una empresa dedicada a la comercialización de materiales para la construcción. El establecimiento está ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo.

El registro que incrimina a Mariano Paez. Archivo

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Páez y Batule, de 34 años, ingresaron juntos al comercio y se dirigieron hacia el sector de cajas, donde una empleada realizaba tareas relacionadas con el manejo de dinero.

Las imágenes muestran que la trabajadora contó varios fajos de billetes y dejó una parte del efectivo cerca de la abertura destinada a la atención al público.

Según la acusación, el hombre habría aprovechado un momento de distracción para introducir la mano por la ventanilla, retirar el dinero y posteriormente entregárselo a su pareja.

No obstante, la maniobra no se distingue de manera concluyente en el video difundido, por lo que la investigación también se apoya en otras grabaciones y elementos reunidos por los investigadores.

Tras la denuncia presentada por los responsables del comercio, el fiscal Sabater avanzó con una serie de medidas destinadas a identificar a los presuntos responsables y localizar los elementos vinculados con el hecho.

Los allanamientos y las pruebas que secuestró la Policía

A partir de los indicios incorporados al expediente, la Fiscalía solicitó distintos procedimientos judiciales, que fueron autorizados por el juez de Control y Garantías Silvio Salice.

Los operativos se realizaron el viernes pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero.

Durante el allanamiento, los efectivos policiales detuvieron a Mariano Páez y María Emilia Soledad Batule, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados relevantes para esclarecer lo sucedido, desde $632.600 en efectivo, una suma inferior al monto denunciado como sustraído, hasta una camioneta Toyota RAV4, incorporada a las actuaciones judiciales.

También prendas de vestir que podrían resultar útiles para comparar con las imágenes de las cámaras de seguridad. Los elementos quedaron bajo análisis de los investigadores, quienes buscan determinar su relación con el episodio denunciado. Por el momento, no se informó que la totalidad del dinero presuntamente sustraído haya sido recuperada.

Cuándo serán indagados Mariano Páez y su pareja

Los dos acusados permanecen detenidos desde el viernes y tienen prevista su declaración indagatoria para este martes a las 11, en la Fiscalía de Termas de Río Hondo. El abogado defensor de ambos, Sebastián Robles, confirmó que solicitará sus excarcelaciones durante la audiencia.

La causa fue caratulada como hurto, delito contemplado en el artículo 162 del Código Penal argentino, que establece una pena de un mes a dos años de prisión. Pese a esa escala penal, la Fiscalía mantendrá su postura favorable a la continuidad de las detenciones.

La decisión definitiva quedará en manos del juez de Control y Garantías, quien deberá evaluar los argumentos de las partes y resolver la situación procesal de Páez y Batule en una próxima audiencia. Mientras tanto, ambos continúan imputados por el presunto hurto, sin que exista una condena por este hecho.

Quién es Mariano Páez y cuál es su vínculo con Agostina Páez

Mariano Páez tomó notoriedad pública por ser el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en el marco de una investigación por injuria racial.

El caso de la joven adquirió repercusión después de que circularan imágenes en las que aparecía realizando gestos racistas dirigidos a trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

Tras permanecer involucrada en el proceso judicial brasileño, Agostina regresó a la Argentina en abril de 2026. Ahora, su padre enfrenta una investigación penal distinta, vinculada con la presunta sustracción de dinero de un comercio de Termas de Río Hondo.

El avance de la causa dependerá de las declaraciones de los imputados, el análisis de las grabaciones de seguridad y los resultados de las medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía.

La próxima instancia será la audiencia en la que Mariano Páez y María Emilia Soledad Batule podrán ejercer su defensa y solicitar recuperar la libertad mientras continúa la investigación.