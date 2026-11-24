Un nuevo informe privado reveló cambios en el comportamiento del delito automotor durante octubre. La distribución de los casos encendió las alertas sobre determinados momentos del día y sectores del Gran Buenos Aires.

El robo de autos en el país cambió su distribución horaria y geográfica

El robo de autos muestra cambios en su distribución horaria y geográfica. Así lo reveló el último Indicador de Robo Vehicular (IRV), elaborado por Ituran Argentina , que analizó los hechos registrados durante octubre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento fue el fuerte desplazamiento de los delitos hacia la tarde-noche. El 48,94% de los casos se concentró entre las 18 y las 24 horas , frente al 26,53% registrado en septiembre.

La diferencia representa un incremento de 22,41 puntos porcentuales en la participación de esa franja horaria sobre el total de los hechos relevados. En cuanto al tipo de vehículo, los autos particulares encabezaron las estadísticas con el 56,90% de los casos, seguidos por las pick-ups 4x4 y las motocicletas, ambas con el 13,79%. Más atrás quedaron los utilitarios, con el 12,07%, y los camiones, con el 3,45%.

Otro dato que surge del informe es que los robos a mano armada representaron el 51,06% de los episodios , mientras que los hurtos explicaron el 48,94% restante.

La vía pública volvió a posicionarse como el principal escenario de los delitos, al concentrar el 86,96% de los hurtos y el 95,83% de los robos a mano armada.

En cuanto al tipo de vehículo, los autos particulares encabezaron las estadísticas con el 56,90% de los casos, seguidos por las pick-ups 4x4 y las motocicletas, ambas con el 13,79%. Más atrás quedaron los utilitarios, con el 12,07%, y los camiones, con el 3,45%.

“Que casi la mitad de los robos se concentre entre las 18 y las 24 horas nos marca que el riesgo crece cuando baja la luz y aumenta el movimiento en la calle, justo en el regreso del trabajo o en las salidas”, explicó la gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina, Daniela Medina.

Las zonas y los días con mayor cantidad de robos de vehículos

La distribución territorial también dejó diferencias significativas. La Zona Oeste del Gran Buenos Aires concentró el 48,94% de los casos relevados, seguida por la Zona Sur, con el 29,79%.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires y la Zona Norte registraron una participación del 10,64% cada una. Entre los municipios, La Matanza concentró el 34,9% de los hechos.

Respecto a la cantidad de personas involucradas en los delitos, los episodios protagonizados por dos delincuentes representaron el 54,55% de los casos. Aquellos cometidos por tres y cuatro personas alcanzaron el 18,18% cada uno, mientras que los perpetrados por un solo individuo explicaron el 9,09%.

“Detrás de cada número hay una forma de organizarse que también cambia. Que la mayoría de los hechos los lleven adelante dos personas es un dato más para entender cómo evoluciona el delito”, señaló Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.

En relación con los días de la semana, el jueves encabezó las estadísticas con el 23,40% de los robos, seguido por el viernes y el sábado, ambos con el 19,15%.

El lunes representó el 14,89% de los episodios; el martes, el 10,64%; el domingo, el 8,51%, y el miércoles, el 4,26%.

Desde Ituran destacaron la importancia de monitorear estas variaciones y reforzar las medidas de prevención, además de contar con herramientas tecnológicas de localización y asistencia que permitan responder rápidamente ante situaciones de inseguridad.