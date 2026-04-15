Nueva denuncia contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: su ex novio la demandó por un auto

La profesional santiagueña desestimó los cargos y manifestó que existe una campaña mediática en su contra.

La situación legal de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo en Argentina tras su reciente paso por la justicia brasileña . En esta ocasión, su expareja radicó una denuncia por abuso de confianza y retención indebida de un auto Citroën Cactus prestado durante el noviazgo . Aunque inicialmente se habló de una demanda penal, el joven aclaró luego que se trató de un malentendido vinculado a una confusión por la titularidad del vehículo.

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El conflicto se originó cuando Javier Zanoni , un odontólogo de 29 años que fue pareja de Páez por tres años, acusó a la abogada de ignorar sus pedidos para recuperar un Citroën Cactus. En una declaración, el dueño del vehículo exigió la "inmediata entrega" del rodado y aclaró que, al no haber convivido nunca, no existía disputa de bienes que justificara la retención.

El denunciante explicó que intentó resolver el conflicto en privado varias veces antes de recurrir a la Justicia . Según sus palabras, las promesas de devolución lo hicieron aguardar, e incluso detuvo el reclamo por un tiempo debido al proceso que Páez enfrentaba en Brasil, actuando por solidaridad hacia ella y su entorno familiar.

El 1 de abril, con Páez ya en el país, las evasivas continuaron y Zanoni decidió avanzar en la justicia. Tras enviar una carta documento sin éxito, presentó una denuncia por la que fue citado por la fiscalía de Delitos Económicos. "Mi reclamo es estrictamente patrimonial" , concluyó el demandante.

Poco después de trascender la denuncia, Agostina Páez hizo su descargo en una nueva cuenta de Instagram , tras la suspensión de su perfil anterior. Allí desmintió los cargos y arremetió contra la prensa : “Mi auto que pago yo está a nombre de mi ex . Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad y pasarlo a mi nombre, como corresponde”.

“Le firmó un poder a una abogada y ella me denunció por retención indebida y abuso de confianza, dejándome como que yo no le quiero devolver el auto cuando no es así”, agregó y remarcó: “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”.

"Yo sé que él nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver el tema. Basta de querer ensuciarme", cerró.

descargo de agostina paéz El descargo de Agostina Páez a través de su Instagram.

Horas después al posteo de su expareja, Zanoni también posteó una historia en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar que fui yo quien tomo la decisión de enviar la carta documento y realizar la denuncia posterior, con el debido asesoramiento de mis abogados", expresó, en contra de su relato original.

A lo que agregó: "Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación dado que el vehículo se encuentra a mi nombre”.

“Ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas, el responsable sería yo”, sumó. “Actualmente, hemos llegado a un acuerdo para dar solución a dicho tema”, concluyó.