El emotivo recuerdo del amigo y compañero de estudios del papa Francisco

El futuro de la iglesia y la última charla con el Papa

PAPA FRANCISCO FUNERAL SAN PEDRO Este viernes es el último día del funeral público del papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Observatório Católico

Sobre su legado y los destinos de la Iglesia con el futuro Papa, Merediz compartió palabras tranquilizadoras para quienes admiraban a Francisco: "Las cosas que están grabadas en el corazón no se cambia más. Bergoglio nos llegó al corazón y nos impulsó a ser hombre de corazón abierto y amor. El pueblo de Dios ha sido tocado en el alma. Eso crece y se reproduce más allá de quién sea el papa".

También contó una de las últimas charlas que tuvo con su amigo: "Le escribí para darle gracia por los 50 años en medio de los barrios y me contestó diciendo que no pierda el fervor. El fervor es una llama encendida y él me pedía que no se apague. En el caso religioso esa llama se mantiene a fuerza de religión y entrega, apertura del corazón y estar siempre listo para los demás".

En otro pasaje de la entrevista opinó sobre los ataques que recibió el Papa por parte del presidente Javier Milei y distintos integrantes del gobierno libertario. "Me molestaba muchísimo y me dolieron muchísimo los ataques contra el Papa. A él también le dolían porque quería mucho a la Argentina. Fue muy argentino siempre".

El viaje trunco hacia la Argentina

Por último, explicó por qué Francisco nunca vino a la Argentina. "No vino porque no encontró la oportunidad. A Jorge Bergoglio lo tuvimos 40 años entre nosotros, no lo supimos apreciar y no lo conocimos. No era distinto, siempre fue el mismo. Él prefirió ir a Papúa en medio de Australia, ir al sur de Asia o África, lugares donde nunca lo habían visto y conocido", señaló.

"Si venía seguramente íbamos a pelearnos porque fue a una provincia y no a otra. Él nos conocía bastante, es como sentimos lamentablemente a veces los argentinos. Nos peleamos por estupideces, pero no es de ahora, viene del bombardeo a Plaza de Mayo y muchas cosas más", completó.