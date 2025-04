Llega la semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: cuáles son los días de cobro en abril 2025

Jubilados IPS

IPS: calendario de pagos de abril 2025 para jubilados y pensionados

El calendario de pagos comienza el martes 29 de abril. Para este día, está previsto que cobren todos aquellos jubilados y pensionados, cuyo documento nacional de identidad finalice con los números 0, 1, 2 y 3. También, se liquidará el total de las pensiones no contributivas, y en este caso particular, no tendrá importancia el número de DNI.