El regalo de Navidad que recibió Lionel Messi por parte de "Un poco de ruido" y su divertido mensaje de agradecimiento

El encuentro no solo selló un momento inolvidable para los creadores del fenómeno de cumbia, sino que también dejó un detalle que refleja la sencillez de Messi. Los músicos habían enviado un mensaje esperanzador para conocerlo: "Hola, Leo. Queremos hacerte llegar unos presentes, ya que nuestro mejor regalo fue que nos hayas empezado a seguir".

La respuesta de "La Pulga", fiel a su estilo, no tardó en llegar: "Mandá un par de jarras que quise conseguir y no pude. Igual, no hace falta, gracias de corazón". Este diálogo culminó en el encuentro, donde Messi recibió la jarra y regaló palabras llenas de calidez y gratitud.