En el juicio por la muerte de Diego Maradona, un acompañante terapéutico señaló que era "refractario al tratamiento por su adicción al alcohol"

Si bien no hubo tiempo para la declaración del psicólogo Carlos Díaz, durante la última audiencia Carlos Baccini contó cómo fueron los últimos días del Diez.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N°3 de San Isidro, el acompañante terapéutico contó que cuando conoció a Maradona no le dijo cuál era su trabajo porque si no lo "echaba". El profesional estuvo tres días con el astro argentino luego de su externación de la Clínica Olivos -donde fue operado por el hematoma subdural- y aclaró que en ese tiempo "no hubo bebidas alcohólicas ni drogas".