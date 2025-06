El dólar en julio: cómo lo puede afectar el regreso de las retenciones plenas a soja y maíz

En el segundo mes pleno del cambio de régimen y flexibilización del cepo fundamentalmente para personas humanas , el dólar mayorista aumentó solo $1 en junio y cerró a $1.189 para la venta , la menor suba desde septiembre 2023 -cuando no funcionaba el "crawling peg"-, tras la devaluación post elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

La baja temporal a los derechos de exportación para todos los cultivos finaliza este lunes 30 de junio y el Ejecutivo decidió no extender la vigencia para dos cultivos claves: la soja y el maíz . Sin embargo, el Gobierno sí prorrogó la reducción de retenciones hasta el 31 de marzo de 2026 para el trigo y la cebada , dos cultivos cuya siembra se encuentra en pleno desarrollo y que se cosechan hacia fin de año.

De esta manera, habrá menor oferta de divisas provenientes del agro en el mercado, aunque los especialistas esperan que los agrodólares se mantengan por lo menos hasta mediados de mes.

"Tras la suba de retenciones se va a generar una reducción de divisas, a lo que se va a sumar en los próximos meses también el período pre-electoral. Estos dos factores generan en sí mismos una presión sobre los tipos de cambio que se suele traducir en un incremento del valor del tipo de cambio, probablemente por encima del centro de la banda", explicó el economista Federico Glustein en diálogo con Ámbito.

En esa línea, el especialista añadió que "con la caída del valor del dólar en términos internacionales como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump, Argentina podría retomar competitividad y no esperar una escalada de las cotizaciones, sino una suba más pequeña".

Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que "las mayores liquidaciones podrían extenderse hasta mediados de julio", lo cual mantendría un nivel de oferta que no genere tensiones en el mercado. "Podría haber estabilidad hasta entonces", subrayó, al mismo tiempo que vaticinó que tras ese período se podría da un "reacomodamiento gradual" por una mayor demanda de cobertura.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambios, coincidió con la posibilidad de que las liquidaciones se mantengan hasta el 15 de julio, así y todo no observa la posibilidad de un aumento sustancial por la falta de oferta. "Me da la sensación que no habrá una modificación muy importante en el nivel de precios, es probable que su rango se mantenga más o menos en el valor actual", confió.

Reservas y misión del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Tesoro Nacional compró la semana pasada u$s200 millones con el dinero del superávit fiscal para engrosar las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), tal como lo había adelantado el funcionario a principios de mes.

Esto sucedió en simultáneo con el desarrollo de una misión del FMI en el país para realizar la primera revisión del nuevo acuerdo. Mientras el Gobierno mantiene a rajatabla su disciplina fiscal, una de las exigencias del organismo, está lejos de cumplir la meta de reservas.

Este tipo de operaciones se realizan “por bloques” o sea por una suma de dinero determinada que por ejemplo puede ofrecer un banco o alguna empresa o provincia que venda dólares en el mercado.

Las reservas brutas internacionales de la autoridad monetaria cerraron el viernes en u$s41.453 millones tras incrementarse u$s1.212 millones en la semana, con el impacto del último Bonte que aportó u$s500 millones.

Sin embargo, algunos analistas sostienen que el importante déficit fiscal que logró revertir el presidente Javier Milei conquista el apoyo de los mercados y obtiene el aplauso de líderes del Fondo.

Dólar para julio: a cuánto puede llegar el mes que viene

Para el economista Federico Glustein el dólar oficial podría estar en torno a los $1.230 para julio, tal como "pricea" el mercado de futuros. "El esquema de las bandas y la nominalidad de la economía induce a que el tipo de cambio comience a escalar posiciones dentro de la distribución de la banda, moviendo techo y piso, pero creo que estaremos en línea con la estimación de mercado", analizó. En tanto, el blue estará en línea con la suba del oficial.