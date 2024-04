Inspeccionaron las oficinas de Uber en Argentina y encontraron algo asombroso

Inspectores de la Federación Argentina de Remises (Farem) y de la obra social de los remiseros OSCAIRA realizaron visitas a las supuestas oficinas de Uber en la ciudad de Buenos Aires y motivaron una respuesta inesperada de la empresa: un representante legal de la aplicación admitió que no registra actividad en el país, no tiene empleados, ni oficinas, ni libros comerciales o laborales. Tampoco -dicen en Uber - poseen choferes dependientes, ni parque automotor, ni están vinculados a monotributistas. Ni si quiera -afirman- realizan transporte de pasajeros. Esta documentación, en poder de los remiseros, sería la prueba de que Uber es una "empresa fantasma" que está presente en país ilegalmente, sin declaración de CUIT ni pago de impuestos, aportes y contribuiciones.

"Uber internacional es una sociedad extranjera que no registra actividad en el país: no tiene empleados, ni oficinas, ni libros comerciales, ni laborales. En su momento inició el trámite ante la Inspeccción General de Justicia (IGJ) para formar una SRL (Uber Argentina SRL), pero finalmente desistió, por lo que no ha iniciado actividades en Argentina" , replicó Giudice, según el documento al que accedió este medio.

Pero además, el representante de Uber dijo que no tiene esos papeles porque la empresa "no se ha dado de alta como empleadora, no cuenta con documentación contable, no cuenta con contrato de locación, no es una agencia de remise, no cuenta con un detalle del parque automotor habilitado, ni nómina de titulares de vehículos con la agencia".

Y tras rechazar la posibilidad de realizar aportes a la federación y la obra social, el letrado Giudice ratificó que Uber International:

Es una sociedad extranjera que no ha comenzado a operar en el país

No tiene ni ha tenido empleados en relación de dependencia

No tiene ni ha tenido documentación laboral y contable

No es una agencia de remises ni tiene actividad alguna vinculada a conductores de remises y/o autos al instante y/o afines.

Una empresa fantasma

Los remiseros alertan que Uber no emite factura legal por sus servicios porque ni si quiera posee CUIT y que tampoco lo hacen sus choferes, lo que provoca la violación de los artículos 1, 2 y los concordantes de la Ley 11.683.

Además, denuncian que no registra a sus trabajadores dependientes ni controla las inscripciones impositivas y previsionales de sus proveedores y que no cumple con el artículo 20 y sus concordantes de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, porque sus choferes no poseen licencia profesional ni certificados de antecedentes penales. tampoco poseen un seguro específico de la actividad.

Y de este modo, dicen que se incumple también la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias y el Convenio Colectivo de Trabajo de los remiseros, que regulan los derechos y obligaciones de las personas físicas que prestan servicios a través de aplicativos y del trabajo en general de los conductores.

"Parece una empresa fantasma, por la ilegalidad y la desprotección en que viajan los pasajeros de Uber, con automóviles sin habilitación, con choferes que no tienen licencia de conducir profesional y fundamentalmente sin seguro para transportar personas”, sostuvo un abogado de la federación de remiseros.

"La propia empresa, la que expresa su envergadura en las redes, cantidad de usuarios, ingreso de los choferes remiseros, tiene una evasión laboral millonaria y así se determinó en función de las facultades que le da la ley 23.660 a las obras sociales y la ley 24.642 de créditos sindicales", añadió el asesor legal de los choferes de remises.

La denuncia de la Farem contra Uber por ilegalidad y falta de CUIT para operar no es nueva. Ya se presentaron en organismo públicos y en al Justicia federal, además de tribunales provinciales y entes municipales. En algunas localidades ya recibieron setenencias a favor y varias ciudades se vieron obligadas a lanzar ordenanzas locales para registrarla.

Sindicato pide registrar la aplicación en cada municipio

El titular del gremio de remiseros, Alejandro Poli, consideró que Uber es una empresa transnacional ilegal, que al momento de que se empieza a encuadrar, va a tener que cumplir los requisitos que la Ley de Contrato de Trabajo. Poli reiteró que no está en contra de la aplicación, sino que exige se registre como corresponden. De hecho, remarcó que en Mendoza haya obtenido un CUIT para operar porque una ordenanza municipal se lo obligó. "A partir de que los municipios se lo pidan para funcionar, eso nos permitió que tengan que tener los autos habilitados y empezar a encuadrarlos dentro de esta actividad", indicó el dirigente sindical.

"Como en Mendoza y Corrientes, y como en algunas municipalidades y provincias, se está avanzando en la reglamentación de la actividad diciéndole a Uber que se registren como actividad del transporte de remis. Eso nos va a permitir poder empezar a registrar a trabajadores y a tener una actividad organizada, una actividad que le permita al pasajero viajar con autos habilitados, que le permita saber que hay choferes que están dentro de la normativa de la ley de transporte, y también esto le permite una recaudación de impuestos a cada municipio para poder llevar adelante sus obras y el pago de sueldos de empleados", remarcó Poli.

"Nosotros somos un granito de arena importante en este país, que se está reacomodando, y donde la actividad del remis es fundamental en la generación de empleo y, a su vez, cada municipio va a tener que hacerse cargo de ordenar el transporte de remis a partir de que Uber es una actividad de remis, tanto como Cabify y DiDi son agencias de remises de aplicaciones", enfatizó.

"La idea es no tirar tanto todo para arriba y a veces quejarse de los gobiernos nacionales sino que cada municipio se tiene que hacer cargo de conducir los destinos de sus vecinos, sus trabajadores y sus actividades", concluyó.