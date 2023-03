Remiseros denuncian a app de transporte de pasajeros por falta de seguro y empresa irregular

El entidad sindical decidió avanzar con la medida luego de escuchar a Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de la compañía, en diálogo con la radio santafesina Sol Play 91.5. “En Argentina las leyes son nacionales, no provinciales. La aplicación en Argentina es legal, después uno puede entrar en dónde hay regulaciones de la actividad en particular, que son condiciones que pueden variar según el marco legal, por ejemplo en Mendoza o Corrientes”, dijo Labaqui, y agregó que "en las ciudades donde se no se ha avanzado con una regulación específica de la actividad, aplicamos los estándares regulados a nivel nacional, por ejemplo con los seguros, que están regulados a nivel nacional".