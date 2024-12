La Ciudad suma 1.000 nuevos policías y bomberos

“El valor de proteger y salvar vidas no puede medirse, es invaluable. Ustedes son un orgullo para la Ciudad, y una garantía de tranquilidad y seguridad para nuestros vecinos. Si decimos que la Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales más seguras de Latinoamérica, es por profesionales capacitados como ustedes. Nosotros, como siempre, estaremos ahí para respaldarlos, con firmeza y decisión”, dijo Jorge Macri. Se suman 831 policías y 149 bomberos egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

Por primera vez, como lo prometió el jefe de Gobierno, la jura se realizó fuera del Instituto Superior de Seguridad Pública, y no hubo cupo de ingreso para que los familiares pudieran seguir el emotivo momento desde un lugar más amplio y cómodo, las plateas del Estadio Mary Teran de Weiss.

policia ciudad.jpg

Jorge Macri, agregó: “Los delincuentes en la Ciudad de Buenos Aires no son bienvenidos. Nos hacemos cargo y no miramos para otro lado, aún sabiendo que nos toca convivir con una realidad muy distinta, con una provincia de Buenos Aires que está fuera de control. Y no es casual que casi todos los caídos en cumplimiento del servicio en el último tiempo hayan ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Nosotros cuidamos a quienes nos cuidan. Lo hacemos a través de una política integral de seguridad, que impulsamos de forma sostenida en la Ciudad”.

“Quiero recordarles que tenemos equipamiento para que cada uno de ustedes no trabaje con chaleco caliente, como se hace en otras fuerzas por falta de equipamiento. Y que si cualquiera de ustedes desea volver a casa portando ese chaleco que los proteja saben que está a disposición. Nos importa mucho que nos cuiden pero nos importa más que se cuiden, que vuelvan a sus hogares y puedan abrazar a sus familiares”, resaltó el jefe de Gobierno.

Luego, Jorge Macri les pidió romper el protocolo a los nuevos policías: “Sé que todos ustedes cadetes tienen la obligación de prestar atención a mí o a quienes hablaron antes. Pero ahora les pido que miren lo más importante que cada uno de ustedes tiene. Busquen en estas tribunas maravillosas a sus familiares que vinieron acá acompañarlos y las familias, y aprovechen para saludarlos”. Fue un momento de gran emoción para todos.

Con este nuevo egreso de oficiales, la gestión de Jorge Macri incorporó este año más de 1.600 policías, sumado a otros 1.000 que cumplían tareas administrativas y ya se desempeñan en las calles de la Ciudad. Actualmente, la fuerza cuenta con más de 26.000 efectivos que trabajan por la seguridad en la Ciudad.

El ministro de Seguridad, Waldo Wolff, manifestó: “Esto viene acompañado de un cambio cultural que se construye entre todos. A la Policía de la Ciudad se la respeta. Todas nuestras fuerzas son un orgullo. Sabemos de su compromiso, vocación y entrega. Este año bajamos a menos de la mitad los homicidios en ocasión de robo, cuidando lo más preciado que tenemos, la vida. Pero hay un dato más trascendente: 2024 va a ser el año que menos homicidios hubo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Uno de los objetivos centrales de la gestión es el ordenamiento urbano. Para eso se implementó el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad que tiene como finalidad aumentar la presencia policial en la calle, garantizar el cumplimiento de la ley, recuperar el orden en el espacio público y luchar contra el delito y las redes de comercio ilegal.

Para formar parte de la Policía de la Ciudad los cadetes deben cursar dos años de formación policial. En los primeros seis meses tienen clases regulares sumado a un año de internación en el Instituto, para poder egresar como oficiales. Los últimos seis meses están pensados para que los agentes comiencen a ejercer la profesión, a la vez que cumplen con el estudio de diversos módulos que les permitirá recibirse de Técnico Superior en Seguridad Pública, título avalado por el Ministerio de Educación.