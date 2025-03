Elecciones 2025: Caruso Lombardi será candidato de Oscar Zago en CABA

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipzago/status/1905983141577142367?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1905983141577142367%7Ctwgr%5Eb3a40249d6566a16bae79870bcc741f0a8c09c27%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Felecciones-en-la-ciudad-caruso-lombardi-sera-el-candidato-de-zago-tras-escindirse-de-pro-nid29032025%2F&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025

Las palabras de Caruso Lombardi

A continuación, Caruso Lombardi pronunció su primer discurso político, tras décadas dedicado al fútbol. “Esto para mí es algo nuevo, pero he vivido muchas situaciones y sentí que era el momento de un cambio, de hacer algo positivo por la gente. La gente con la que hablo en la calle me transmite una sensación que no sentía desde hace tiempo, por eso decidí dar este paso. Oscar me habló, me dijo que lo intentara, que me la jugara”, afirmó el exfutbolista.

Además, destacó que para emprender esta tarea no solo se necesita tener buenas intenciones, sino también capacidad, y aseguró que él cuenta con una vasta experiencia que lo respalda. “Este es un buen momento para intentar dar un salto y ayudar a la gente, que es lo que más me interesa. Siempre he ayudado a todos, especialmente en el deporte, con tantos años de trayectoria. Pero siempre lo he hecho acompañado de gente capacitada”, señaló.

En su discurso, Caruso remarcó la importancia del trabajo en equipo, tanto en su carrera deportiva como en este nuevo desafío. “Yo me apoyé mucho en los cuerpos técnicos, porque solo no se puede hacer nada. Esto no será la excepción. Hay que trabajar juntos, hacer las cosas como corresponde y hacer que la gente confíe en vos. Una de las claves de la vida es que crean en la persona que tienes enfrente. El mayor éxito que tuve en el fútbol fue que los jugadores confiaban en mí. Cuando te creen, las cosas son mucho más fáciles”, concluyó, comparando su incursión en la política con su carrera como entrenador.

La historia de Caruso Lombardi

Caruso Lombardi, nacido en Almagro, es conocido por su pasión y vehemencia en sus análisis futbolísticos, así como por haber salvado en varias ocasiones a equipos de la relegación gracias a su trabajo como técnico.

Antes de ser entrenador en clubes como San Lorenzo, Newell’s, Racing, Quilmes, Argentinos Juniors, Tigre y Sarmiento de Junín, Caruso Lombardi también fue un destacado futbolista, con su debut y larga carrera en Argentinos Juniors.

Por su parte, Zago, quien fuera exjefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja del Congreso, espacio del que fue expulsado por Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general, había intentado en las últimas semanas unificar esfuerzos con PRO y había firmado una alianza con la fuerza macrista para estas elecciones, pero la iniciativa no llegó a buen puerto.

Con la designación de Caruso Lombardi al frente de la lista del MID, Zago busca ahora posicionarse en la competencia electoral porteña, contando con un candidato de gran visibilidad mediática.

Elecciones 2025: cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires

Los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en una fecha distinta a las elecciones legislativas nacionales, que están programadas para el domingo 26 de octubre. Esto se debe a que el gobierno porteño decidió desdoblar las votaciones de este 2025.

Elecciones urna San Luis.jpg El próximo 18 de mayo, CABA celebrará sus comicios legislativos. Archivo

El 27 de diciembre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la separación de las elecciones legislativas en CABA respecto a las nacionales. Inicialmente, se había fijado la fecha del 6 de julio, pero finalmente se resolvió que la renovación parcial de 30 bancas en la Legislatura porteña se llevará a cabo el domingo 18 de mayo.

Paralelamente, lograron suspender las PASO locales, medida que, según Jorge Macri, "implica un ahorro de $20.000 millones". En cuanto a la decisión de desdoblar las elecciones municipales de las nacionales, Macri argumentó que el objetivo es que "los porteños tengan la posibilidad real de discutir los temas y prioridades de la ciudad".

Oscar Zago explicó su salida de la alianza electoral en la CABA y cuestionó al PRO: “Nos faltaron el respeto”

El legislador Oscar Zago afirmó que la Ciudad de Buenos Aires contará con una nueva alternativa electoral encabezada por una figura "que no proviene de la política, alguien fresco y transparente". Según detalló, la ruptura con el PRO ocurrió tras el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos: “Nos alejamos de la alianza porque no se respetó lo que se había discutido al inicio de la semana y lo que habíamos firmado”.

Al referirse al proceso de negociación, Zago expresó: “Estaba convencido de que debíamos unir fuerzas, pero parece que muchos prefieren dividir y cerrar puertas. Contábamos con un candidato sólido para ocupar un puesto relevante, pero nos ofrecieron otra posición. Es un error cuando algunos buscan construir y otros solo quieren destruir”.

En declaraciones radiales, también criticó la falta de apertura en los espacios aliados: “Intentamos generar unidad con quienes venimos trabajando juntos desde el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación: LLA, el MID, el PRO y algunos sectores del radicalismo. Pedimos consenso, pero no lo quieren. Prefieren centrarse en sí mismos. Argentina necesita acuerdos, no enfrentamientos”.

En cuanto a la situación política de la Ciudad, Zago lamentó que “siempre jugó en Primera, pero ahora estamos en segunda. Nos están mandando a la B y estamos por descender a la C. Es un error enorme, debemos recuperar el protagonismo de Buenos Aires”.

Sobre la interna en la confección de listas, denunció: “Hubo encargados de definir las listas. Mauricio Macri no estuvo presente, tampoco el jefe de Gobierno. Dejaron la tarea en manos de otros que malinterpretaron nuestras intenciones. Nosotros teníamos un candidato fuerte para ocupar uno de los primeros cinco lugares. Sin embargo, nos dijeron que empezaríamos en el puesto 10 y, en la última conversación, nos bajaron al 15. Eso es una falta de respeto y en esas condiciones no voy a participar”.

Además, desmintió que su salida le impida presentar una lista propia debido a su adhesión previa al PRO: “Nadie puede obligarte a quedarte, uno puede abandonar la alianza en cualquier momento. Firmé con optimismo, pero no era parte del partido. Fui a sumar, no a restar. Fui a aportar, no a quitar. Se equivocaron con mi rol”.

Por último, Zago reafirmó que el MID será una opción electoral competitiva: “Se metieron en un problema con nosotros, porque representamos una alternativa ganadora. Por supuesto que están en aprietos”. Y concluyó con una crítica al funcionamiento de las coaliciones: “Si convocás a una alianza y después decidís todas las listas a tu antojo, es una locura”.