El hecho ocurrió este jueves por la mañana a la altura del barrio porteño de Colegiales. Producto del incidente se vieron afectados los tres ramales: José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.

El servicio en el tren Mitre permanece momentáneamente interrumpido este jueves - en sus tres ramales - por un incidente ocurrido a la altura del barrio porteño de Colegiales. Una formación chocó contra unas chapas sueltas que obstruían las vías y el impacto provocó chispazos, humo dentro de los vagones y un principio de incendio debajo del tren.

El episodio ocurrió poco después de las 5.30, entre las estaciones Colegiales y Carranza , y afectó a los tres ramales del servicio: José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre. Desde Trenes Argentinos informaron que el personal trabaja para resolver el problema y restablecer la circulación, mientras que el origen de las chapas que quedaron sobre el tendido ferroviario todavía es materia de investigación.

La emergencia obligó a desplegar un operativo conjunto del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad para evacuar a los pasajeros. Según informó el titular del servicio de salud, Alberto Crescenti, fueron asistidas un total de 219 personas. Tres de ellas necesitaron oxígeno en ambulancias por cuadros de ataque de pánico y lipotimia, aunque no hubo traslados a hospitales.

El operativo concluyó poco antes de las 8, cuando las autoridades confirmaron que ya no quedaban pasajeros dentro de la formación.

De acuerdo con los primeros testimonios, la formación impactó contra las chapas sueltas cuando atravesaba una curva . Los pasajeros sintieron un golpe fuerte y, poco después, comenzaron a ver chispas y humo a través de las ventanillas.

Trenes Argentinos comunica que el servicio de la línea Mitre se encuentra interrumpido en sus tres ramales -Tigre, Suárez y Bmé. Mitre- desde las 6.30 como consecuencia de una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

La acumulación de humo en el interior de los vagones complicó la evacuación y, según los relatos de quienes viajaban en el tren, las puertas automáticas no pudieron abrirse. Los pasajeros permanecieron alrededor de 20 minutos dentro de la formación hasta que llegaron los equipos de emergencia y se pudo controlar la situación.

“Se vieron chispas y después comenzó a sentirse el olor a humo. Fue un impacto muy fuerte, chocó contra chapas sueltas. Estaban justo después de una curva y el tren no pudo frenar”, relató uno de los pasajeros tras ser evacuado.

Los pasajeros debieron ser evacuados de la formación. @bagliettoc | X

El mismo testigo describió los momentos de tensión que se vivieron dentro de los vagones: “Se escucharon gritos, había gente que lloraba. Llegó rápido la policía, pero pasamos 20 minutos encerrados. Fue un momento tétrico y no sabíamos para dónde ir, no podíamos salir. La gente se fue para el fondo, pero ahí también se prendía fuego”.

Otro pasajero, que viajaba en el segundo vagón, también describió la desesperación que provocó el episodio. “Se prendía fuego y ahí paró el tren. Fue una desesperación total, le mandé mensaje a mi familia. Una señora estaba aterrada y se desmayó”, contó.

Uno de los principales obstáculos para asistir a los pasajeros fue la presencia de electricidad en el tercer riel, por donde se alimenta la formación. Por ese motivo, los equipos de emergencia debieron esperar a que se interrumpiera el suministro antes de acercarse al tren.

“Nos decían que no se podía bajar por la electricidad”, recordó uno de los pasajeros. Crescenti explicó que el personal tuvo que aguardar el corte de energía para ingresar y comenzar con la evacuación.

Una vez controlada la situación, el SAME asistió a los pasajeros. Mientras tanto, Trenes Argentinos trabaja para determinar las causas del incidente y normalizar el servicio, que continúa afectado en sus tres ramales.