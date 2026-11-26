Tren Mitre con servicio interrumpido en sus tres ramales: cuáles son las alternativas de viaje + Agregar ámbito en









Una formación chocó contra chapas sueltas entre Colegiales y Carranza, provocando humo y un principio de incendio que obligó a evacuar a 219 pasajeros.

El operativo de emergencia involucró al SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad tras el corte de energía en el tercer riel.

Los tres ramales del tren Mitre (José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre) quedaron momentáneamente sin servicio este jueves luego de que una formación impactara contra chapas sueltas sobre las vías, a la altura del barrio porteño de Colegiales.

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El golpe desencadenó chispazos, humo en el interior de los coches y un principio de incendio debajo del tren. Trenes Argentinos trabaja para despejar la traza y restablecer la circulación, mientras se investiga cómo llegaron esas chapas al tendido ferroviario.

Incendio en el tren Mitre, ramal José León Suárez El episodio se produjo poco después de las 5:30 en el tramo comprendido entre las estaciones Colegiales y Carranza, justo después de una curva donde la formación no logró frenar a tiempo. Según relataron los pasajeros, tras el fuerte estruendo comenzaron a verse chispas por las ventanillas y rápidamente ingresó humo a los vagones.

Las puertas automáticas no lograron abrirse y quienes viajaban a bordo permanecieron encerrados durante unos 20 minutos en medio de gritos y escenas de pánico. La presencia de corriente eléctrica en el tercer riel demoró el acercamiento de los rescatistas, ya que debieron aguardar el corte total del suministro antes de ingresar a evacuar la formación.

El operativo conjunto del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad finalizó poco antes de las 8:00, una vez confirmado que no quedaban personas dentro del tren. El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que fueron asistidos 219 pasajeros y que tres debieron recibir oxígeno en ambulancias por cuadros de ataque de pánico y lipotimia, sin necesidad de traslados hospitalarios.

@bagliettoc | X Alternativas de viaje Ante la interrupción de los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre, los pasajeros pueden reorganizar su recorrido según el corredor habitual: Para usuarios del ramal Tigre La alternativa ferroviaria es la línea Belgrano Norte (desde Villa Rosa, Boulogne, Munro, Florida o Padilla hasta Retiro), mientras que en el tramo porteño corre paralelo el Subte D (desde Congreso de Tucumán hasta Catedral, con paradas en Olleros, Ministro Carranza y Palermo). En colectivo operan las líneas 60 (con ramales por Bajo y por Panamericana), 130, 152, 59 y 29 sobre el eje de las avenidas del Libertador, Maipú y Cabildo. Para usuarios del ramal Bartolomé Mitre Desde Puente Saavedra funciona el Metrobus Norte (líneas 59, 60, 152, 168 y 184) hacia Belgrano, Palermo y el centro, junto con la línea 71 desde Villa Adelina y Florida hasta Villa Urquiza, Chacarita y Once. Dentro de la Ciudad, también sirve de apoyo el Subte D. Para usuarios del ramal José León Suárez Como opciones paralelas están la línea Urquiza (desde estaciones como Lourdes o Tropezón en San Martín y Villa Urquiza hasta Federico Lacroze, con combinación al Subte B) y el Subte B desde Juan Manuel de Rosas hacia el centro. En colectivo circulan las líneas 78, 87, 111, 140 y 175 hacia Chacarita, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo, Correo Central y Aduana. Para quienes viajan entre estaciones intermedias de CABA Desde Belgrano R, Colegiales, Carranza y 3 de Febrero se puede optar por las líneas de colectivo 39, 41, 67, 93 y 168 hacia Belgrano, Colegiales, Palermo, Retiro y el centro, o combinar con las líneas B y D de subte.

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