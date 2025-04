Adrián Suar rompió el silencio sobre las denuncias de Viviana Canosa: "No me puedo hacer responsable"

"La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta . Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia ", expresó el actor. " No me puedo hacer responsable de lo que hace ", enfatizó el productor.

Respecto a las críticas que recibió de parte de Mariana Fabbiani, quien había señalado que "la culpa no es del cancho, sino quien le da de de comer", Suar aseguró: "Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de El Trece". "Sí me gusta un canal tranquilo. A veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje de lo que siempre fue El Trece", agregó.