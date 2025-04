Cómo será la misa en homenaje al papa Francisco en la Catedral de Buenos Aires

El Arzobispo Jorge García Cuerva informó que no viajará al funeral del Sumo Pontífice en el Vaticano y se quedará en Argentina para “acompañar al pueblo y a los curas” durante la despedida.

El Arzobispo informó que decidió no viajar a Italia para participar del funeral de Francisco en el Vaticano ya que consideró que tenía que quedarse “a acompañar al pueblo y a los curas”.

García Cuerva manifestó que muchos de los curas que conoce y con los que comparte día a día fueron formados por el Sumo Pontífice y hoy tienen una gran tristeza a causa de su desaparición física. “Como Arzobispo de Buenos Aires pensé en que tenía que acompañar al pueblo y a los curas", apuntó.

Y agregó que "hay que entender que muchos han sido formados por él y están muy tristes por esta situación. Lo pensé y dije ‘yo me tengo que quedar al lado de los hijos’". También destacó que "conociéndolo, me hubiera dicho: ‘No vengas, no gastes plata’”.

Cómo será el funeral del papa Francisco

El Vaticano publicó este jueves el libreto de la ceremonia que regulará el funeral del papa Francisco. A pesar de los cambios que introdujo el Santo Padre antes de su muerte, será solemne y lleno de símbolos como los anteriores. Será el sábado 26 de abril a partir de las 10, hora local, 5 de la madrugada, hora argentina.

El funeral para despedir al papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años, se espera que sea multitudinario. Llegarán más de 150 delegaciones de todo el mundo, incluidos líderes y presidentes de una cantidad de países, como el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei. El total de fieles todavía es difícil de calcular. Algunos vaticinaron 500 mil. Lo cierto es que todos los vuelos y hospedajes a Roma están agotados.

Francisco realizó algunos cambios en la cuestiones relativas al féretro y de algunos detalles, como pedir que esté al ras del suelo, en clara alusión a la austeridad y humildad de una iglesia pobre para los pobres, lejos de las grandes parafernalias. Algunos de los cambios fueron la exposición del féretro a los fieles sin el catafalco y la eliminación de los tradicionales tres féretros de ciprés, plomo y roble.