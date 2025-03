Oasis anuncia película sobre su gira "Live '25", que incluirá su paso por Argentina

oasis argentina}.jpg Tocarán en River el 15 y 16 de noviembre.

Un documental para inmortalizar el regreso de Oasis

Como novedad, Liam y Noel Gallagher anunciaron que su regreso a los escenarios y la gira quedará registrada en una película documental. La producción estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”, y la dirección correrá por cuenta de Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por su trabajo en “Shut Up and Play the Hits”, el documental sobre el último concierto de LCD Soundsystem.