Los centinelas del Papa: la historia secreta de la Guardia Suiza del Vaticano

Cómo es la Guardia Suiza hoy

Actualmente, la Guardia Suiza está integrada por 135 ciudadanos suizos. Para ingresar, deben cumplir varios requisitos: ser hombres solteros, católicos, tener entre 19 y 30 años, medir al menos 1,74 metros, haber realizado el servicio militar suizo y contar con formación profesional o universitaria. Además, deben comprometerse a mantener el celibato durante cinco años y tener una reputación intachable.

Para formar parte de la Guardia Suiza, se deben cumplir estos estrictos requisitos.

De qué se encarga la Guardia Suiza

La misión principal de la Guardia Suiza es proteger al papa. Esto implica custodiar las cuatro puertas de entrada al Vaticano, vigilar lugares clave como la Basílica de San Pedro y acompañar al Sumo Pontífice en cada uno de sus viajes.

La Guardia Suiza Pontíficia se destaca por su valentía.

Pero su trabajo no termina con la muerte del papa. Durante el período de Sede Vacante, cuando aún no se ha elegido a su sucesor, continúan desempeñando su rol de protección, esta vez hacia el Colegio Cardenalicio. Es decir, su fidelidad no es sólo hacia una persona, sino hacia la institución papal en su conjunto.