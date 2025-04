Río Negro seguirá siendo uno de los grandes exportadores de GNL en la Argentina

Luego de conocerse que YPF finalmente no construirá una planta de GNL en la provincia, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que "no significa ningún cambio en las inversiones previstas desde un primer momento".

