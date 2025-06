Polémica por la herencia de Beatriz Sarlo: un vecino aseguró que "nadie visitaba" a la autora

El vecino, de nombre Cristian, afirmó a C5N que la escritora no recibía visitas en su departamento. "Nadie venía a visitarla. Por lo que hablé con el encargado, no tenía hijos y no tenía visitas. Yo no tenía relación con ella, era '¿cómo le va?' y ya está. No me escuchaba, seguía en la suya", relató.