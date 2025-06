Restos hallados en la casa de Gustavo Cerati: el fiscal aseguró que la fosa fue "cavada con apuro"

El fiscal destacó como un detalle no menor que la fosa donde estaba enterrado el cuerpo tenía tan solo unos 60 centímetros de profundidad , lo que indicaría que fue cavada con descuido y apuro.

Ahora, la Justicia puso el foco en la familia vecina. Se trata de una mujer de 90 años que vive allí desde los años 70. Actualmente, reside con uno de sus hijos, mientras que el otro tiene domicilio cercano.

CERATI CASA.avif La casa donde residió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

Los restos humanos se hallaron en la medianera entre la antigua casa demolida y este chalet, ubicado en la calle Congreso al 3700.

Ahora los investigadores esperan el informe de los análisis forenses de los huesos, los cuales corresponden a un hombre de 20 a 22 años, según determinó el informe preliminar del Gabinete Científico de la Policía de la Ciudad. Asimismo, encontraron un reloj digital con calculadora, modelo Casio CA-90.

El reloj encontrado junto a los restos en la casa en la que vivió Gustavo Cerati

Se trata de un reloj marca Casio, modelo CA-90, que se lanzó al mercado entre 1981 y 1982 pero que recién llegó a la Argentina 10 años después. “Ese reloj fue vendido en el país en 1992. Por el número de serie tenemos cuándo se vendió y otros datos, con lo cual, ese reloj nunca pudo estar ahí antes de 1992", detallaron a TN los investigadores.

Fuentes de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº61, a cargo de Martín López Perrando, encargada de llevar adelante el caso destacaron que "suponiendo que el día que lo compró, lo enterraron, la fecha es del ‘92 para acá".

Además de Cerati, los investigadores también apuntan contra quienes vivieron en el lugar antes que el músico. La búsqueda se está haciendo a través del Registro Civil, empresas de servicios, etc. quien puso este domicilio como particular. “Que murió y lo enterraron, eso está claro. No es que era un indigente que se quedó ahí, se murió de frío y la tierra lo tapó”, sostuvieron los investigadores.