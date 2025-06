Un argentino conquistó París con su perfume y venció a Francia en su territorio

Como el equipo de Lionel Scaloni en el Lusail, el pampeño Lucas Fierro se consagró campeón del Global Alchemy Awards 2025, siendo el primer no europeo en hacerse del galardón.

Una vez más, Francia fue derrotada por Argentina en una final , aunque esta vez no fue en fútbol ni en Qatar , sino en uno de los terrenos donde los galos se sienten más seguros: el mundo de los perfumes .

El protagonista de esta hazaña no es Lionel Messi, sino Lucas Fierro , un perfumista de 35 años nacido en Colonia Barón, La Pampa , y criado en Bernal, Quilmes , quien se consagró como ganador del Global Alchemy Awards 2025 , una de las competencias más prestigiosas del mundo en materia de fragancias realizada en París , la cuna del perfume.

No obstante, su victoria no fue solo artística, ya que Fierro hizo historia al convertirse en el primer participante no europeo en ganar este certamen, en un territorio ampliamente dominado por maestros perfumistas del viejo continente.