Que entiendan lo que lean 2025: se relanza la campaña de alfabetización de Argentinos por la Educación

En la Argentina, 1 de cada 2 chicos a los 3° grado del nivel primario no entiende lo que lee.

En Argentina hay una crisis educativa muy seria. Sólo 13 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma. El punto neurálgico de la emergencia tiene que ver con la alfabetización inicial. De los chicos que están en 3° grado de la escuela, 1 de cada 2 no entiende lo que lee. Además hay analfabetismo institucionalizado: en el nivel socioeconómico más bajo, 1 de cada 5 chicos no sabe leer. Es urgente revertir esta situación. Sin educación no se puede reducir la pobreza, recuperar la movilidad social y favorecer el crecimiento económico.