Reclamo de haberes impagos en ANSES: cómo gestionarlo de forma online y presencial

Los titulares que no recibieron el depósito pueden revisar el estado de su prestación y completar la gestión por internet o con atención en una oficina.

ANSES ofrece un trámite a jubilados y pensionados que no cobraron a tiempo, con requisitos que dependen de la antigüedad del haber.

Si llegó la fecha de cobro y el dinero no apareció en la cuenta bancaria, el primer paso es verificar qué información tiene registrada la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) . El organismo permite consultar el día y el lugar de pago , revisar el estado de asignaciones e iniciar un reclamo cuando corresponde.

El trámite cambia según la prestación. Para jubilados y pensionados existe una gestión puntual por haberes impagos, que puede iniciarse a través de Atención Virtual o completarse de manera presencial con turno. En el caso de las asignaciones , la plataforma permite consultar si el pago está vigente, suspendido o denegado y, en algunos casos, conocer el motivo.

Antes de reclamar, hay que comprobar cuándo corresponde cobrar y qué información figura en el sistema. La consulta se gestiona desde Mi ANSES , con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez en la plataforma, hay que ingresar en la sección “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y lugar de cobro” . Ahí se puede revisar el período correspondiente y el medio de pago registrado.

También está disponible el calendario oficial de pagos de ANSES , que permite consultar la fecha según el tipo de beneficio y la terminación del DNI. Si la fecha ya pasó , el paso siguiente depende de qué prestación recibe la persona. En una jubilación o pensión, corresponde revisar el trámite de haberes impagos. Para quienes cobran asignaciones, se puede consultar el detalle del período en la opción “Mis Asignaciones”.

Esta última herramienta se encuentra dentro de Mi ANSES , en el apartado “Hijos”. El sistema muestra el estado de cada asignación mediante colores: el verde indica que el pago está vigente. El amarillo, que figura suspendido o embargado. El rojo, que aparece denegado. En “ Ver Más” se puede consultar el motivo informado por el organismo.

Identificar el estado del beneficio es importante porque no todos los casos se resuelven con el mismo reclamo. Si una asignación figura suspendida o denegada, hay que revisar la causa y las indicaciones que muestra el sistema. Si está vigente, pero el dinero no llegó a la cuenta después de la fecha prevista, va a ser necesario averiguar qué pasó con la acreditación.

Paso a paso en Atención Virtual para activar o repagar el haber

Las personas jubiladas y pensionadas que no pudieron cobrar un mensual tienen un trámite disponible en ANSES: “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)”. La gestión se inicia por internet y es gratuita. Para empezar, hay que ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde ahí se accede a Atención Virtual y se elige la opción correspondiente al reclamo de un beneficio suspendido o un mensual no cobrado.

Antes de avanzar, conviene tener a mano el DNI y los datos de la prestación. Según la antigüedad del haber y la situación del titular, ANSES puede solicitar el formulario PS 6.5, llamado “Reclamo de haberes impagos”. El organismo establece una diferencia según el tiempo transcurrido desde la fecha en que debía cobrarse el dinero.

Si el haber impago tiene una antigüedad superior a 60 días, es probable que ya figure en el sistema. Si corresponde a un período inferior a dos meses, puede ser necesario imprimir y completar el formulario PS 6.5. El trámite puede realizarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en que correspondía cobrar el haber. Si pasó ese plazo, la persona debe consultar con ANSES cuál es la situación de su reclamo y qué alternativas tiene disponibles.

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Cómo solicitar turno presencial si la gestión requiere validación en oficina

Si la persona no puede completar el reclamo por internet o necesita presentar documentación, puede seguir el trámite en una oficina de ANSES. La atención presencial exige turno previo y es importante presentarse con los documentos que corresponden al caso.

El turno se puede gestionar desde la página oficial de ANSES, en la sección de turnos, o a través de los canales de atención del organismo. Para evitar demoras, antes de elegir una fecha conviene revisar los requisitos del trámite y confirmar si es necesario presentar el formulario PS 6.5 certificado por el banco.