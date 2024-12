Un niño de 9 años en grave estado tras explotarle pirotecnia en la boca: "La mordió y se escuchó el estallido"

Por el terrible hecho, el menor debió ser operado de urgencia por una fractura de mandíbula y órbita. Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó”, expresó la mamá.

Conforme a lo manifestado, la familia no había comprado pirotecnia para Nochebuena, por lo que creen que el producto, el cual no explotó en su debido tiempo, pertenece a otro vecino: “No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo”.

Se espera que en las próximas horas el niño vuelva a someterse a nuevas cirugías debido a que su estado de salud es delicado y tiene muchas lesiones producto del estallido.