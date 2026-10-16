Una astronauta de Artemis II lanzó un fuerte mensaje sobre el medio ambiente + Agregar ámbito en









Meses después de completar el viaje alrededor de la Luna, la ingeniera estadounidense compartió una de las reflexiones que expresó durante la travesía. Además, dejará su puesto como tripulante activa para asumir una nueva función dentro de la agencia espacial a partir del 1° de noviembre.

Christina Koch y una mirada sobre la exploración espacial y el futuro de la Tierra.

Christina Koch, integrante de la misión Artemis II, compartió una reflexión sobre el cuidado del planeta a partir de su experiencia en el espacio. Durante el viaje alrededor de la Luna, la astronauta estadounidense destacó el impacto de observar la Tierra desde lejos y sostuvo que la exploración de otros mundos también exige prestar atención al lugar donde vivimos. "Para explorar el universo y otros planetas, primero se debe entender cómo cuidar el nuestro", afirmó.

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La misión representó un hito para la exploración espacial, ya que fue el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo. La nave Orion llevó a cuatro astronautas más allá de la órbita baja terrestre y les permitió contemplar el planeta desde una distancia poco habitual para los viajes espaciales tripulados. Koch describió esa experiencia con una frase que reflejó el impacto de la travesía: "No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día".

En una entrevista con El País, también contó que, al cerrar los ojos, todavía podía recordar los destellos azules que había observado durante el viaje. La astronauta, que se define como "una defensora de la ciencia", relacionó esa experiencia con su trabajo previo en estaciones científicas y climáticas, donde estudió las condiciones ambientales en lugares extremos.

La reflexión de Christina Koch, astronauta de Artemis II, sobre el cuidado de la Tierra. Gentileza - Steve Nesius Un nuevo cargo en la NASA Tras su participación en Artemis II, Koch iniciará una nueva etapa profesional dentro de la agencia espacial estadounidense. A partir del 1° de noviembre, asumirá como subdirectora interina de Ingeniería de la NASA, un puesto desde el que colaborará en la supervisión técnica y la preparación de las misiones. Reemplazará a Katherine Van Hooser, quien se retirará después de más de 35 años de servicio.

El nombramiento también implica un cambio en su carrera ya que dejará de formar parte del grupo de astronautas habilitados para recibir nuevas asignaciones de vuelo y pasará a desempeñar funciones de gestión. Su experiencia como ingeniera y tripulante será parte de sus responsabilidades en el desarrollo de los próximos proyectos espaciales.

La recuperación después del viaje espacial El regreso a la Tierra también implicó un proceso de adaptación física. Después de pasar varios días en microgravedad, Koch compartió en su cuenta de Instagram un video en el que realizaba ejercicios para recuperar el equilibrio y la coordinación. En las imágenes, intenta caminar en línea recta con los ojos cerrados mientras otras personas la sostienen para evitar que pierda la estabilidad. "Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear", escribió junto a la publicación. La astronauta explicó que la falta de gravedad altera temporalmente el funcionamiento de los sistemas del cuerpo encargados de informar al cerebro sobre los movimientos y la posición corporal. "Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente", señaló. Koch también destacó que estudiar estos cambios puede aportar conocimientos útiles para tratar problemas de vértigo, conmociones cerebrales y otras alteraciones del sistema vestibular en la Tierra. De esta manera, la experiencia de los astronautas en el espacio no solo contribuye al desarrollo de futuras misiones, sino que también puede ayudar a mejorar la comprensión de procesos que afectan la salud humana.

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